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La Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa ofrece este domingo un concierto especial de Semana Santa en Santa Creu

La formación, dirigida por Damián Boluda, interpretará un repertorio de gran carga emotiva y espiritual en un recital gratuito hasta completar aforo

Un concierto de la Banda Ciutat d'Eivissa

Un concierto de la Banda Ciutat d'Eivissa / Vicent Marí

Redacción Cultura

Ibiza

La Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa ofrecerá este domingo 22 de marzo, a las 20 horas, un concierto especial de Semana Santa en la iglesia de Santa Creu, en una cita organizada por el Ayuntamiento de Eivissa y con entrada gratuita hasta completar aforo.

Dirigida por Damián Boluda Íñiguez, la formación ha preparado para la ocasión un programa marcado por la "intensidad emotiva y el recogimiento propios de estas fechas, con una selección de obras de carácter espiritual y gran fuerza expresiva", destaca el Ayuntamiento de Ibiza en una nota.

El repertorio incluirá piezas como 'Mektub', de Mariano San Miguel; 'Noah’s Ark', de Bert Appermont; la célebre 'Cavalleria Rusticana', de Pietro Mascagni; 'Exodus', de Ernest Gold, y una selección de 'Los diez mandamientos', de Elmer Bernstein. El concierto se completará con 'Praise Jerusalem', de Alfred Reed.

La actuación se enmarca en la programación cultural de Semana Santa en la ciudad de Eivissa y brinda una nueva oportunidad para disfrutar de la música sinfónica en un espacio patrimonial tan emblemático como la iglesia de Santa Creu.

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La iniciativa cuenta además con la colaboración del Obispado de Ibiza.

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