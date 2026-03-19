El nuevo festival que se celebrará en Ibiza este verano ya tiene fecha

Ibiza sumará este verano un nuevo festival musical a su agenda cultural. Se trata de Cranc Ibiza Festival, la versión ibicenca de Cranc Festival, que este año celebra su décimo aniversario en Mallorca y Menorca y que desembarca por primera vez en la isla de la mano de Concept Hotel Group, que ya organiza la versión ibicenca de Sonorama en el mes de octubre. Al igual que en este último, la cita llegará en una versión compacta pero con un cartel destacado.

La primera edición de Cranc Ibiza Festival se celebrará el próximo 18 de junio en el espacio Venice Bay, en Cala de Bou, dentro de la celebración de los diez años de trayectoria del denominado Universo Cranc. La jornada contará con los conciertos de Mujeres, Soleá Morente y Billy Flamingos, además de las sesiones de Bárbara Rave, Colin Peters y Diego Calvo. La programación se completará con una post-party en la fiesta Rock Nights.

Uno de los nombres destacados del cartel es Mujeres, una de las bandas de guitarras más reconocidas y fiables del panorama nacional, que también actuará en Cranc Mallorca en mayo. Formado en Barcelona en 2007, el grupo está integrado actualmente por Yago Alcover (guitarra y voz), Pol Rodellar (bajo y coros) y Arnau ‘Tito’ Sanz (batería y coros). El power trío llega a Ibiza con nuevo disco bajo el brazo, ya que precisamente este viernes 20 de marzo estrenan 'Es Un Dolor Inexplicable', su séptimo elepé, que reúne diez canciones que "convierten el desconcierto en impulso y la rabia en melodía", según su promotora Sonido Muchacho.

Soleá Morente y Billy Flamingos

El festival contará también con Soleá Morente, artista que combina la herencia flamenca de la familia Morente con influencias del pop rock y el rock alternativo. El pasado septiembre publicó 'Sirio B', un trabajo producido por Guille Milkyway que transita por distintos géneros musicales.

Completa el cartel Billy Flamingos, una de las bandas más conocidas de Ibiza por la energía de sus directos. El grupo, formado actualmente por Guille Podevín, Alex Costa y José David Cruz, presentó también en septiembre de 2025 su tercer disco de estudio, 'Linde', con un sonido que se mueve entre el rock crudo, el stoner, el post punk y la electrónica más bailable.