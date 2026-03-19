Emergencia médica
Chuck Norris, hospitalizado de urgencia en Hawái
El intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”
Redacción
El actor Chuck Norris, de 86 años, ha sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según avanza el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recoge el citado medio.
Asimismo, el portal también asegura que el intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apunta una persona de su entorno. El mencionado medio también explica que hace solamente unas horas Norris estaba entrenando en la isla.
Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo y lo celebró con un vídeo en sus redes sociales. "No envejezco, subo de nivel", compartió con sus 2,8 millones de segudiores. "No hay nada como algo de acción en un día soleado para hacerte sentir joven", añadió.
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Si compras un piso de menos de 378.212 euros en Ibiza y Formentera, ahora puedes beneficiarte de la bonificación de este impuesto
- Detenidos dos menores por agredir sexualmente a una menor en Ibiza y difundir los vídeos
- Una huelga indefinida amenaza con colapsar el aeropuerto de Ibiza en Semana Santa
- La Justicia avala el cierre de la terraza de un restaurante en una playa de Ibiza ordenado por Sant Josep
- Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
- Las obras de Dalt Vila, en Ibiza, ahogan a los pequeños negocios: 'No solo nos cierran el local, nos arruinan la vida
- Malestar entre las cofradías por los cambios en la Semana Santa de Ibiza a causa de las obras de Dalt Vila