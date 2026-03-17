Sant Rafel da la bienvenida a la primavera con una exposición colectiva de artistas de Ibiza
La muestra, organizada por AMAE, se inaugurará el 24 de marzo en el Centre Cultural Can Portmany y reunirá pintura, fotografía y escultura hasta el 4 de abril
La llegada de la primavera tendrá este año una celebración artística en Sant Rafel con una nueva exposición colectiva impulsada por la Associació Multiart Eivissa (AMAE). La propuesta reunirá a pintores, fotógrafos y escultores de la isla en una muestra concebida para explorar la luz, el color y la naturaleza desde una mirada plenamente primaveral.
El evento se celebrará en el Centre Cultural Can Portmany, donde la inauguración tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo a las 18 horas. A partir de esa fecha, la exposición podrá visitarse hasta el 4 de abril, de lunes a sábado, en horario de 17.30 a 20.30 horas.
La iniciativa forma parte del calendario de actividades culturales promovido por AMAE con el objetivo de dar visibilidad al arte local y seguir impulsando la creación artística en Eivissa. La entidad vuelve así a apostar por un formato colectivo que favorece el encuentro entre disciplinas y sensibilidades diversas, con la primavera como hilo conductor.
Los artistas
En esta muestra participarán los artistas Esperança, Lucas Soulo, Pepi Torres, Begonya Gorrotxategi, Anthony Gofer, Lydia Cardona, Isabel Galán, Eduardo Navarro, Toni Mingorance, Melinda Balis, Fina Escandell, Marisa Benito, Lucía Rodríguez, Antonio Arco, Mabi Alcoba y Pilar Asensio.
Con esta exposición, AMAE invita al público a acercarse a una propuesta coral en la que la pintura, la fotografía y la escultura dialogan en torno a una de las estaciones más sugerentes del año, convirtiendo el espacio cultural de Can Portmany en un punto de encuentro para la creatividad y la celebración de la naturaleza.
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