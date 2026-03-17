El Madrid de Rosalía: la ruta por los lugares que forman su mapa cultural en la ciudad

En poco más de un mes Rosalía vendrá a Madrid como parte de su Lux Tour 2026. Próximamente podremos encontrarnos a una de las artistas del momento paseando por parques como El Retiro, comprando en diferentes calles de la Gran Vía o Serrano o incluso comiendo en ese bar que pensabas que solo conocíais tus amigos y tú.

La presencia de Rosalía en Madrid se puede seguir a través de distintos lugares de la ciudad relacionados con sus visitas recientes, sus gustos gastronómicos o algunos momentos icónicos de su carrera. Precisamente con la llegada de su gira Lux a Madrid el 30 de marzo, esta ruta propone recorrer varios espacios que han quedado asociados a la artista en la capital.

Pan, pizza y bares castizos

El pan es una de sus pasiones. Hace unos meses, la cantante hizo feliz al personal de la panadería Obrador San Francisco, que no dudó en sacarse una foto con ella y publicarla en su perfil de Instagram tras su visita.

En anteriores visitas a Madrid, Rosalía también ha pasado por restaurantes y bares tradicionales como Casa Macareno, Casa Salvador o El Maño, lo que sugiere su afinidad por la gastronomía clásica y los ambientes castizos de la ciudad.

Una de sus pizzerías favoritas en Madrid es la Pizzería Sasà (calle Juan Álvarez Mendizábal, 57). Tras su entrevista en el programa La Revuelta, la artista hizo una parada en el barrio de Argüelles para disfrutar de una cena al estilo napolitano en este pequeño restaurante.

Una tienda de moda en Conde Duque

La cantante también aprovechó una de sus últimas visitas a la capital para pasarse por Sportivo (calle Conde Duque, 20), una de las tiendas de firmas nicho más emblemáticas de Madrid, conocida por su selección de prendas de estilo casual y sporty.

Dos lugares ligados a su historia reciente

Para terminar este paseo por el Madrid pensado para Rosalía y sus fans, merece la pena acercarse al frontón Beti Jai, escenario de la entrevista que mantuvo la artista con el periodista Zane Lowe en noviembre de 2025. Otro punto es la Plaza del Callao, donde las pantallas anunciaron la salida de su álbum Lux, un lugar que se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles asociados a la artista en la ciudad.

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Sin duda, recorrer estos lugares te permitirá ver con otros ojos algunos de los espacios madrileños que han quedado vinculados a Rosalía. Antes de que la catalana aterrice en Madrid para poner a cantar a todo el mundo con su Lux Tour, tienes tiempo de sobra para probar sus recomendaciones y decidir si merecen el hype que tienen.