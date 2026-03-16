El Archivo de Ibiza muestra sus tesoros ocultos en la exposición ‘Feim Patrimoni’

El Archivo Histórico de Ibiza y Formentera sacará a la luz parte de sus tesoros artísticos con la exposición ‘Feim Patrimoni’, una muestra que se inaugura este martes 17 de marzo a las 20 horas en la sala Es Polvorí y que permitirá al público descubrir una cuidada selección del fondo del Arxiu d’Imatge i So Municipal (Aisme). La propuesta reúne 40 obras de 15 artistas que hasta ahora no habían sido expuestas por el Ayuntamiento de Ibiza y podrá visitarse hasta el domingo 19 de abril, con entrada gratuita.

La exposición se presenta como una oportunidad para acercarse a la riqueza patrimonial y artística que custodia el archivo municipal, a través de piezas incorporadas en los últimos años mediante adquisiciones y donaciones. El recorrido ofrece una mirada plural sobre Ibiza, su paisaje, su arquitectura y su memoria visual, al tiempo que reivindica el valor de unos fondos poco conocidos por el gran público.

Entre las obras seleccionadas figuran cinco dibujos de Erwin Broner procedentes de la donación realizada por Cati Verdera en 2022, un dibujo de una joven ibicenca de Laureà Barrau adquirido hace un año y una pieza de Rafel Tur Costa. También podrán contemplarse trabajos de Hermann Bruck llegados al fondo gracias a donaciones de Alfons G. Ninet y Dorita Marí de la Paz, así como ‘Sa Balandreta’, de Antoni Pomar, que además ilustra el cartel de la exposición.

La muestra se completa con ‘Cases de sa Penya’, de Ferrer Guasch; un pequeño óleo pintado en Dalt Vila por Ignacio Gil; y un dibujo en color de Antoni Marí Ribas Portmany adquirido el pasado año a Alfons G. Ninet. Junto a ellas aparecen obras de Frank el Punto y Leslie Grimes, incorporadas al archivo a través de una antigua donación de la hija de Josep Buil Mayral; dos piezas de Carloandrés adquiridas el año pasado; una obra de Luis Humberto Pérez, ganador de la Bienal Internacional de Ibiza de 1968, donada por Florencio Arnán en 2016; una acuarela de Watson sobre la plaza de Vila; dos pequeños óleos de sa Penya fechados en 1936 y firmados por J. Pelegrí; y otra obra de Rostom Ashry, también vinculado a la Bienal Internacional de Ibiza.

Además de la inauguración prevista para las 20 horas de este martes, la exposición contará con horario de visita de martes a viernes de 18 a 20.30 horas y los sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Los festivos permanecerá cerrada.

Con ‘Feim Patrimoni’, Es Polvorí se convierte en escaparate de una parte especialmente valiosa del legado artístico conservado por el Archivo de Ibiza. La muestra no solo invita a contemplar obras inéditas para el público, sino también a redescubrir, desde una mirada contemporánea, la memoria cultural de la isla a través de sus creadores.