Mal del Cap encara su recta final con los cortometrajes y sesiones educativas para institutos

El XI Festival Mal del Cap – Narratives Mal Dites afronta la última semana de su programación con las proyecciones de su sección de cortometrajes, uno de los ejes centrales del certamen y que este año ha recibido cerca de 700 obras procedentes de numerosos países.

La programación arrancará con la sección juvenil, que se celebrará del 17 al 20 de marzo en sesiones matinales dirigidas exclusivamente al alumnado de institutos de educación secundaria de Ibiza. Las proyecciones tendrán lugar en el Centro de Juventud C19 Vila Jove del Ayuntamiento de Ibiza y no estarán abiertas al público general. El objetivo de esta parte del festival es acercar el cine contemporáneo a los jóvenes y fomentar una mirada crítica, ya que será el propio alumnado el encargado de votar y decidir el cortometraje ganador.

El codirector del festival, Pedro López, ha señalado que la organización mantiene su apuesta por acercar este formato al público joven para "inspirarle en la posibilidad de crear sus propias obras y abrirle la mirada a propuestas audiovisuales alejadas de los circuitos más comerciales".

La programación de cortos culminará el 20 de marzo a las 19 horas en el mismo espacio con la proyección de la Sección Oficial de Cortometrajes a concurso, en una sesión gratuita y abierta al público hasta completar aforo. También en este caso serán los asistentes quienes decidirán la obra ganadora del premio del público.

La selección

En esta edición, el festival ha seleccionado una muestra diversa del cine breve contemporáneo, con propuestas de ficción, animación, cine experimental y nuevas narrativas audiovisuales. En la Sección Oficial se proyectarán 'Free the Chickens' (Matúš Vizár), 'Irrelevante' (Joel Munu), 'Les imatges arribaren a temps' (Jaume Carrió), 'El Fantasma de la Quinta' (James A. Castillo), 'Cólera' (José Luis Lázaro), 'Bling Bling' (Pablo Olewski), 'Buffet Paraíso' (Santi Amézqueta y Héctor Zafra), 'Dark, Light, Yellow' (Fran Gas), 'Medusas' (Iñaki Sánchez Arrieta), 'Delincuente' (Alba Domínguez y Nuria Vilán Prado), 'Peras al horno' (Anaís Ramos y Pablo Porcuna), 'Ángulo muerto' (Cristian Beteta), 'Scroll' (Clàudia Barberà y Eloi Sánchez Palau) y 'Pobre Marciano' (Alex Rey).

La sección juvenil, por su parte, estará compuesta por 'La Barraca' (Júlia Castaño), 'La Reina de los Idiotas' (J.K. Álvarez), 'La luz de los domingos' (Lucas de Gispert), 'Peras al horno' (Anaís Ramos y Pablo Porcuna), 'Medusas' (Iñaki Sánchez Arrieta), 'Les imatges arribaren a temps' (Jaume Carrió) y 'El Revisor' (Jandro, Alejandro López García).

Además, el festival volverá a colaborar con La Guerrilla Comunicacional en la concesión del Premio al Mejor Cortometraje Social ‘Sebas Parra’, para el que han sido seleccionados 'Cólera' (José Luis Lázaro), 'Bonita' (Eva Santana y Albert Carbó), 'Plastificados' (Nerea Úbeda Segura), 'Sweet Cabanyal' (Anna Juesas y Sonia Sánchez), 'Los perdedores' (Jesús Melgares), 'La Reina de los Idiotas' (J.K. Álvarez), 'Medusas' (Iñaki Sánchez Arrieta), 'Delincuente' (Alba Domínguez y Nuria Vilán Prado) y 'Fundación' (Guillermo Fesser).

La sección de cortometrajes forma parte de la programación del XI Festival Mal del Cap, que se celebra desde enero y que pondrá el broche final con una fiesta en la Plaza del Parque de Ibiza, donde se entregarán los premios a las obras ganadoras antes de los conciertos de Animals Marins e Hidrogenesse y una sesión de la DJ catalana Mmmel.