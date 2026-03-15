Ibiza acoge la obra ‘Te amo, Lorca’, un homenaje escénico al poeta desde la voz de mujeres gitanas

El auditorio de Can Ventosa de Vila recibe este lunes 16 de marzo, a las 19 horas, la representación de ‘Te amo, Lorca’, un montaje de la compañía Gitanas a Escena que se enmarca en la programación organizada con motivo del 8M. La propuesta llega a Ibiza como un homenaje escénico a Federico García Lorca, figura esencial de la literatura española, a través de una lectura dramatizada que pone en primer plano la emoción, la palabra y la fuerza simbólica de su universo.

Dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes, Gitanas a Escena se ha consolidado como un proyecto singular dentro del panorama teatral contemporáneo al constituirse como la primera compañía integrada exclusivamente por mujeres gitanas. En este segundo trabajo de la formación, Reyes vuelve la mirada hacia Lorca para construir una pieza que dialoga con su poesía, su teatro y su pensamiento.

‘Te amo, Lorca’ se articula como una lectura dramatizada de una selección de poemas, textos y conferencias del autor granadino. El montaje recupera el espíritu de aquellas conferencias-recital que el propio Lorca ofrecía en vida y lo traslada al escenario con una sensibilidad contemporánea. El resultado es una propuesta poética y emotiva que combina palabra, cante y música en directo para acercar al público a un Lorca íntimo, desnudo y profundamente vivo.

Identidad gitana

La obra traza además un puente entre la identidad gitana y la palabra lorquiana, especialmente presente en textos como los del 'Romancero gitano', en una reivindicación del arte como espacio de libertad, expresión y respeto a la diversidad cultural.

Con esta representación, Can Ventosa suma a la programación del 8M una cita cultural que invita a reencontrarse con la obra de Lorca desde una perspectiva distinta: la de un elenco femenino que convierte sus textos en memoria compartida, emoción escénica y celebración de la palabra.