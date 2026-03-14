'Yo no moriré de amor' cumple los pronósticos y gana el Festival de Málaga

El palmarés del Festival de Málaga no suele sorprender: las claras favoritas en las quinielas se imponen de sobra, habida cuenta de que destacan sobremanera en el marco de la Sección Oficial a Concurso. En el medianísimo nivel de la de este año sacaba bastantes cabezas la debutante Marta Matute y su 'Yo no moriré de amor'. La película ha cumplido los pronósticos y se ha hecho con tres de las Biznagas principales: Mejor Película Española, Mejor Actriz Protagonista (Julia Escort) y Mejor Actor de Reparto (Tomás del Estal). Sí que sorprendió el gran botín que ha hecho la mexicana 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso: nada más y nada menos que Mejor Película Iberoamericana, más otros dos galardones de peso.

Los que habían visto 'Yo no moriré de amor' antes de la proyección malagueña avisaban: iba a ser la película del Festival. Y no se equivocaron: la crónica de cinco años en una familia ya con silencios y distancias tras la irrupción del Alzhéimer emocionó y convenció por la sutileza, capacidad de observación y registro agridulce de sus imágenes, en ese tono tan premiable en Málaga en anteriores ocasiones. Una vez más, una directora se hace con la Biznaga de Oro.

'Iván & Hadoum', la historia de amor entre un chico trans y una joven de origen marroquín en pleno conflicto laboral en los invernaderos andaluces, también rascó premios, con un galardón al Mejor Guión, un Premio Especial del Jurado y una Mención Especial para su actor Silver Chicón, que quizás sepan a poco tras las expectativas puestas en la cinta de Ian de la Rosa a su paso por la Berlinale. 'La buena hija', de Júlia de Paz, otra de las aparentes favoritas de la prensa, se va de vacío, castigo quizás algo injusto.

Dos películas latinoamericanas han destacado en el palmarés; sobre todo, 'El jardín que soñamos': un largometraje muy de corte festivalero sobre la tala ilegal en México y la inmigración haitiana se pasó el último día de la competición oficial pero gustó tanto al jurado que le ha terminado otorgando los premios a la Mejor Película Iberoamericana, Mejor Fotografía y Mejor Dirección. 'Destronó' a la cinta latina que muchos pensaban que iba a ser coronada en Málaga, la chilena 'Hangar rojo', crónica tensa de las primeras horas del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que, eso sí, se lleva una de las Biznagas clave: la de Mejor Actor Protagonista, para el excelente Daniel Zárate. La boliviana 'La hija cóndor' también se hizo hueco en el palmarés: María Magdalena Sanizo (Mejor Actriz de Reparto) y Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero (Mejor Música) subirán esta noche al Teatro Cervantes a recoger sus premios.

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