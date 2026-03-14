De Chopin a Hania Rani: un viaje musical con sello de Ibiza llega al Teatro Pereyra

El Teatro Pereyra acoge el 22 de marzo, a las 19 horas, una nueva cita del ciclo Eivissa Escènica con el grupo Faith Converters, una velada pensada como un recorrido por distintas épocas y sensibilidades: del romanticismo íntimo de Chopin a la delicadeza minimalista de la compositora polaca Hania Rani, pasando por grandes nombres de la tradición europea y un guiño a la emoción atemporal de algunos boleros.

El concierto reunirá sobre el escenario a cinco intérpretes de destacada trayectoria, encabezados por el violinista Miclen LaiPang, músico de proyección internacional conocido por su versatilidad y por moverse con soltura entre el repertorio clásico, el contemporáneo y proyectos de creación propia. Junto a él, la propuesta pone el acento en el talento local con una formación profundamente vinculada a la vida cultural de la isla.

Entre los participantes figura el pianista ibicenco Llorenç Prats, con una intensa actividad como solista y músico de cámara y formación en España y en la Academia Franz Liszt de Budapest, donde consolidó una carrera que compagina con la docencia en conservatorios superiores de las Illes Balears. A su lado estará el violonchelista Carlos Vesperinas, formado en el Conservatori d’Eivissa i Formentera (Premi Extraordinari d’Interpretació) y en Musikene, con experiencia en escenarios como el Teatro Real, el Barbican Hall de Londres o el Herkulessaal de Múnich. Vesperinas es, además, promotor y director de la productora cultural Eivissa Escènica, que impulsa este ciclo.

Completa el elenco el percusionista Joan Carles Marí, uno de los músicos más solicitados de Ibiza, conocido por su amplitud estilística: del rock al jazz y al flamenco-jazz. Batería de bandas como Joven Dolores y Los Aurora, combina su actividad en directo con trabajos de sesión y docencia. El concierto contará también con la participación especial de la cantante ibicenca Raquel Ortiz, formada desde la infancia en el Centre de Dansa d’Eivissa y habitual en producciones y proyectos escénicos como Eivissa Daurada o Eivissa Clàssica, aportando una dimensión vocal y teatral a la propuesta.

El repertorio traza una línea amplia y sugerente: Gershwin, Saint-Saëns, Piazzolla, Rachmaninov, Tchaikovsky, Schubert o Chopin, junto a obras contemporáneas de creadoras actuales como Hania Rani, en una combinación que apuesta por el contraste y la continuidad: tradición y presente, virtuosismo y atmósfera, emoción y detalle.

Con este concierto, Eivissa Escènica reafirma su apuesta por una programación estable y de calidad en espacios emblemáticos de la isla, poniendo en valor el talento local y la experiencia compartida de la música en directo.