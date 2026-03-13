Concierto
Sonora regresa a Sant Antoni con un concierto especial a la luz de las velas en Sa Capella
La cita se celebrará el 22 de marzo a las 20.30 horas con entrada libre hasta completar aforo y un repertorio que combinará música clásica y contemporánea
El restaurante Sa Capella de Sant Antoni acoge el próximo sábado, 22 de marzo, a las 20.30 horas, un concierto especial a la luz de las velas de la formación Sonora. La cita está organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni y la entrada será libre hasta completar aforo.
La propuesta reunirá a tres músicos de la plantilla de Sonora: Carlos G. Berlinches, al violín; Arturo Sepúlveda, al violonchelo, y Diego Moreno, al piano. El acto contará además con la presentación del director de la formación, Bartomeu Tur.
El programa incluirá un repertorio variado con obras emblemáticas de la música clásica y contemporánea. Entre las piezas anunciadas figuran ‘Ave María’, de Schubert; ‘Claro de luna’, de Debussy; ‘Czardas’, de Monti; ‘El cisne’, de Saint-Saëns, e ‘Invierno’, de Vivaldi.
El concierto también ofrecerá varias composiciones del pianista y compositor Ludovico Einaudi, entre ellas ‘Divenire’, ‘Experience’, ‘Nuvole Bianche’, ‘Primavera’ y ‘Una Mattina’. El programa se completará con obras como ‘Gnossienne’, de Erik Satie, y ‘Oblivion’, de Astor Piazzolla.
Gira nacional
Será la cuarta colaboración entre Sonora y el Ayuntamiento de Sant Antoni. La entidad cultural ha ampliado su presencia con una gira nacional que, según la organización, ya ha pasado por más de una veintena de ciudades.
Para asistir, se habilitará una preinscripción online del 16 de marzo a las 9 hasta el 19 de marzo a las 12, con un máximo de 50 plazas y un límite de dos entradas por persona. La confirmación se enviará por correo electrónico en un plazo de 24 horas. Las otras 50 plazas podrán obtenerse de forma presencial una hora antes del inicio del concierto.
