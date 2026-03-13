Videopodcast
Sara Torres, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Tengo muy presente poder generar una sensación placentera al cuerpo que tengo al lado, incluso a mi propio cuerpo"
La escritora, que acaba de publicar su nuevo libro, el ensayo 'El pensamiento erótico', protagoniza esta semana 'Libros y Cosas'
María Soto
Sara Torres (Gijón, 1991), una de las grandes revelaciones de los últimos años en la literatura española contemporánea gracias a sus novelas ‘Lo que hay’ y ‘La seducción’, protagoniza esta semana el episodio de 'Libros y Cosas', el ‘videopodcast’del suplemento literario ABRIL de Prensa Ibérica.
Lo hace poco tiempo después de la publicación de su nuevo libro, ‘El pensamiento erótico’, un ensayo que busca la manera de pensar fuera del binarismo heterosexual que llegó a las librerías el pasado 15 de enero. Con el propósito de adelgazar las imágenes y las ideas que nos inician en la cultura humana de lo corporal y lo sexual en occidente, la autora busca prácticas gozosas que se alejen progresivamente de lo que llama la “fantasía hetero-real”, una fantasía identitaria basada en un combate entre opuestos.
En ello profundiza durante la conversación mantenida con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, que se resume en estas palabras: “Tengo muy presente poder generar una sensación placentera al cuerpo que tengo al lado, incluso a mi propio cuerpo. Yo, si me empiezo a hablar mal, me empiezo a intranquilizar, si me digo malas cosas, si me hablo en términos negativos o si me digo cosas muy rápido, me acelero, me pongo nerviosa. Cuando estamos en lo común, hay una especie de hilo afectivo que se puede mover para muchos lados y cada encuentro intersubjetivo tiene algo potencial hermoso y algo potencial de conflicto. Hay que cuidar los encuentros. Si ponemos el cuerpo en un lugar común buscando una conversación es porque somos responsables de querer cuidar lo que se da”.
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio 'pionero' para facilitar la gestión de cobros domiciliados
- Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España
- Encuentran muerta a una mujer de 72 años en su piso de Sant Antoni
- Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas
- Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud