Luz, superviviente de 'Charlie Hebdo': "No supimos reaccionar ante un millonario [Elon Musk] haciendo el saludo nazi"

El 7 de enero de 2015, Luz llegó tarde a la reunión de la mañana de la revista ‘Charlie Hebdo’. Aquello le salvó aquel día de ser una de las víctimas de la masacre que los islamistas causaron en la redacción de la publicación satírica. Diez de sus amigos murieron en el atentado. Once años después, el dibujante francés aún se mueve con medidas de seguridad. Hoy se conecta por videoconferencia ante la prensa. Utiliza un filtro borroso como fondo de pantalla, así nada revela dónde está. Viste de negro, camiseta y cazadora. Y empieza a hablar, en una meditada y torrencial reflexión, casi confesión, sobre cómo ha llegado hasta el cómic que ahora publica en España, ‘Dos mujeres desnudas’ (Reservoir Books), donde habla de "memoria", "supervivencia", "expoliación" y "del siglo XXI, porque todos estamos intentando sobrevivir en este mundo".

Páginas de 'Dos mujeres desnudas'. / Luz

El título es el de un lienzo del pintor expresionista alemán Otto Mueller (1874-1930), un "cuadro que era el catalizador de muchas emociones contrarias, de personas que lo amaron y desearon y personas que lo odiaron". Y El cómic es un homenaje al arte que los nazis persiguieron por "degenerado", a la vez que un aviso ante el "auge de la ultraderecha en el mundo".

Luz, Renald Luzier (Tours, 1972), fue el autor de la portada del especial post-atentado, en la que dibujó a Mahoma con un cartel de ‘Je suis Charlie’ y un "Todo está perdonado", que hoy cree que "pertenece a la memoria colectiva". Meses después dejó la revista -"me era imposible trabajar con la contemporaneidad"- y exorcizó lo vivido en el libro ‘Catarsis’ (como sus colegas Catherine Meurisse y Coco, también supervivientes del ataque terrorista, lo hicieron en los cómics ‘La levedad’ y 'Seguir dibujando').

"En enero de 2025 se cumplían 10 años del atentado y pensé en un nuevo libro para publicar. Debía ser un proyecto especial, potente, que me representara, que me permitiera hacer balance de mí mismo, con el que la gente se pusiera un poco en mi piel, porque tenía ganas de compartir algo muy personal y secreto, mis angustias, mi ansiedad ante el auge de la extrema derecha en Europa y en todo el mundo, compartir mi preocupación y también mi experiencia del exilio exterior e interior. De cómo en 2015 hubo un cambio en mí y tuve que encontrar una nueva temporalidad. Necesitaba perspectiva y distancia. Una forma de hacerlo primero fue esconderme tras un autor o autora, haciendo adaptaciones en cómic -como 'Vernon Subutex', de Virginie Despentes-. Pero después necesitaba otra motivación". Y la encontró en un tema que siempre le apasionó, el arte expresionista del periodo de entreguerras y, sobre todo, la exposición de ‘arte degenerado’ que los nazis montaron en Munich en 1937 con obras de Kandinsky, Chagall, Paul Klee, Kikoschka, Mondrian… y Otto Mueller. "Fue una de las pocas exposiciones en contra de algo que han existido jamás en la historia de la humanidad, una exposición del odio, donde los nazis mostraron las obras que no se debían hacer".

Páginas de 'Dos mujeres desnudas'. / Luz

"Cuando el libro ya estaba hecho, yo me sentí en ‘shock’, imagino que como muchos, al ver en el móvil a un millonario hacer el saludo nazi (alude a Elon Musk celebrando la investidura de Donald Trump como presidente de EEUU). Pero no supimos reaccionar ante eso. Por eso, trabajar en este libro era preguntarse cómo reaccionamos o cómo encajamos el mundo con pasividad, si nos rebelamos o no frente a lo que vivimos -continúa el dibujante-. Como ver por la ventana de casa del coleccionista el auge del fascismo. Este es un libro contemporáneo".

Páginas de 'Dos mujeres desnudas'. / Luz

Las primeras viñetas muestran a Mueller pintando a su musa, su mujer Maschka Meyerhofer. El cómic sigue la pista de una de sus obras, ‘Dos mujeres desnudas’. De hecho, apunta, pone "al lector o lectora en el lugar del cuadro". Lo compró el abogado y coleccionista judío alemán Ismar Littmann, que ante el ascenso nazi y la violencia que desató acabó suicidándose en 1934. Su familia tuvo que vender su colección y aquella pintura acabó en la exposición ‘Arte degenerado’ y revendida a otro coleccionista de Colonia que la donaría a la ciudad, al Museo Ludwig, donde Luz lo vio y donde estuvo 40 minutos a solas con él, dibujándolo. "Hablo de una familia expoliada y una de las hijas reclamó la restitución del cuadro, aunque luego lo cedió al museo. Esa hija, Ruth, también estuvo sola 40 minutos mirándolo cuando se reencontró con él. El arte nos permite estar no solo con la obra, que han visto miles de personas antes que nosortos, sino también con los fantasmas".

El dibujante francés Luz. / Roberto Frankenberg

"Para mí, 2015 fue como vivir una situación de guerra -reconoce Luz-. ‘Dos mujeres desnudas’ es una suma de muchas cosas, no solo de mí, sino de los artistas, de gente que trabaja en el mundo del arte y la cultura, que para muchos son prescindibles, pero somos testigos, hacemos perdurar la memoria. Lo que guía el libro es hablar de uno mismo a la vez que te escondes detrás de algo. Cómo afrontas ser alguien que se enfrenta de golpe a la historia".