Mo’Jo’ Hand Trio lleva el blues con acento mediterráneo a Ibiza y Formentera este fin de semana

Ibiza y Formentera se preparan para un fin de semana de blues con acento mediterráneo y pulso eléctrico: Mo’Jo’ Hand Trio recala en las Pitiüses con una pequeña gira que arranca el viernes 13, a las 21 horas, en Sa Panxa (Formentera); continúa el sábado 14 con doblete en Can Jordi Blues Station a las 13 horas y en Rosana’s a las 16.30 horas; y culmina el domingo 15, a las 14 horas, en el Restaurante Cala Leña de Santa Eulària.

La visita se enmarca en la cita fija del blues que cada segundo fin de semana de mes cuenta con artistas del circuito nacional e internacional de la mano del percusionista ibicenco David Barona. Barona sube al escenario además como parte del trío, junto al bajista Arnau Perelló y el guitarrista y cantante Jordi Álvarez, alma del proyecto.

Aunque Álvarez creció como bluesman en Barcelona y Londres, hace años se estableció en Mallorca, donde formó parte de una banda histórica del blues rock estatal: Big Yuyu. Durante más de dos décadas fue guitarrista solista y voz del grupo, con el que recorrió los principales festivales del país, dejó cinco álbumes de estudio y llegó a representar a España en el European Blues Challenge de 2019. Tras la despedida de Big Yuyu el año pasado, el músico inició una etapa más personal con Mo’Jo’ Hand, un proyecto que, en sus propias palabras, busca que el blues “hable con voz propia” desde un territorio crudo y emocional, tejido con cuerdas y vivencias.

Los conciertos

En directo, Mo’Jo’ Hand combina clásicos del género con composiciones originales. El guitarrista suele apoyarse en el dobro y la voz, y en formato solista incorpora percusión con stompbox, evocando el espíritu del Delta. En trío, la propuesta gana cuerpo y se abre a matices: con el blues como columna vertebral, aparecen pinceladas de rock, funk, soul y rhythm & blues, sostenidas por una base rítmica sólida y expansiva.

Además de los escenarios, Álvarez desarrolla buena parte de su trabajo en su estudio mallorquín Sa Grava Estudi, donde compone, produce y enseña, combinando técnica y sensibilidad. Ahora, esa energía se traslada a Ibiza y Formentera en tres paradas que prometen guitarras con polvo de carretera, ritmo de club y un repertorio pensado para iniciados… y también para quienes aún creen que el blues es un idioma lejano.