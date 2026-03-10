Carlota Gadea Marqués explora la ausencia y el tiempo ecológico en su exposición 'Rastres d’un Crit' en Ibiza

La Galeria Tambien de Santa Gertrudis inaugura este viernes 13 de marzo la exposición ‘Rastres d’un Crit’, un nuevo proyecto de la artista Carlota Gadea Marqués presentado por Galeria Tambien & SAFA. La apertura tendrá lugar de 17 a 20 horas, y la muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo, de lunes a viernes, de 10.30 a 14 horas, en Santa Gartrudis.

Con un lenguaje que transita entre el sonido, el objeto y la imagen, Gadea Marqués plantea una experiencia que mira de frente al presente ambiental sin renunciar a lo íntimo. La exposición explora vínculos entre percepción, tiempo ecológico y experiencia personal, y trabaja con una idea central: la ausencia “no como carencia, sino como materia”, capaz de reorganizar lo que atendemos y cómo lo escuchamos.

‘Rastres d’un Crit’ se despliega como un campo de huellas de ‘El Uc’, una obra coreográfica previa concebida como partitura y realizada dentro de un safareig —depósito tradicional de agua— drenado. En lugar de exhibir la performance como documento, la exposición la mantiene como rastro, conectándola con el uc, el antiguo grito ibicenco usado para llamar a distancia, que aquí aparece resignificado como señal de urgencia.

La escultura acústica 'Poal' / Galería También

En el centro del recorrido se sitúa ‘Poal’ (2025), una escultura acústica creada junto al diseñador Alban le Henry, con cerámica de Laura Huguet Nonó. La pieza convierte un cubo cerámico en caja de resonancia para grabaciones de campo del glaciar Apusiaajik, en retroceso, cerca de Kulusuk (Groenlandia Oriental): goteos, crujidos y disoluciones del hielo amplificados hasta volverse casi táctiles. Un espejo oculta el altavoz y devuelve el reflejo del espectador desde el interior del volumen vacío, transformando la escucha en una forma de mirar.

La exposición incorpora también ‘Escala’ (2026), que enmarca la instalación como un descenso hacia el depósito, el eco y la huella. La estructura contiene una readaptación de once minutos de la partitura de ‘El Uc’ junto a un vídeo en bucle de la coreografía e interpretación de Sofya Shaikut, filmado el día de la acción original y recuperado como una aparición.

El arte como sensor

Otras obras prolongan el discurso desde lo material y lo simbólico: ‘Mirall’ (2026) presenta un espejo de obsidiana negra, asociado históricamente a prácticas de visión; y ‘Sèries de Gel’ (2026) reúne dibujos de tinta trabajados con agua, sol y sal, procesos de absorción, evaporación y cristalización que dejan el registro en un estado deliberadamente inestable.

Con ‘Rastres d’un Crit’, Galeria Tambien propone en Ibiza una exposición donde la tradición local —el safareig, el uc— dialoga con un paisaje remoto en desaparición, y donde el arte se convierte en un sensor: una forma atenta de percibir el cambio que ya está ocurriendo.