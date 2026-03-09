Sant Antoni se llena de tradición, gastronomía y música con tres grandes citas este sábado

Sant Antoni vive este fin de semana un sábado especialmente animado, con tres convocatorias que combinan cultura popular, cocina tradicional y espíritu comunitario: la Festa solidària ‘Davall de sa Talaia’ (desde las 11 horas en la pista deportiva del Centre Cultural Cervantes), la IX Jornada Pagesa del CEIP Can Coix (de las 11.30 a las 16 horas) y el VI Concurs de Sofrit Pagès de Corona (desde las 9 horas en Sa Rota d’en Coca, con degustación popular a partir de las 14 horas).

La jornada solidaria ‘Davall de sa Talaia’, organizada en memoria de Vicent Arabí y en colaboración con la Associació es Pagesos del Betis, convertirá el entorno del Centre Cultural Cervantes en un punto de encuentro familiar. Habrá fiesta infantil, ball pagès a cargo de sa Colla de Portmany, una paella solidaria y actuaciones musicales con Melanie Penschow, Soniquete, Petit & Vázquez y Dj Nells. La recaudación se destinará a la Fundación PKU y Otros Trastornos Metabólicos, sumando a la celebración un objetivo solidario.

Jornada Pagesa

También el sábado, el CEIP Can Coix celebra la IX edición de su Jornada Pagesa, una cita ya clásica para difundir la cultura y la tradición de Ibiza desde la comunidad educativa. El programa incluye actividades infantiles como juegos populares, tir amb bassetja y pintacaras, además de una batucada de los alumnos de 6º, actuación de Aiyé Percusión y ball pagès con colles del municipio. No faltarán concursos y rifas, y para comer se ofrecerán sabores de la cocina de siempre: frita de porc, sobrassada torradabunyols y mesa de dulces. Como manda la costumbre, quienes acudan vestidos de pagès o pagesa tendrán premio.

La tercera gran propuesta del día llega desde Corona con el VI Concurs de Sofrit Pagès, una de las citas gastronómicas destacadas del programa de las Festes de Corona. El encuentro se celebrará desde las 9 horas en Sa Rota d’en Coca (sitja), donde un jurado formado por cocineros reconocidos de la isla valorará las elaboraciones para premiar los tres mejores sofrits y también el puesto mejor decorado. A partir de las 14 horas, habrá sofrit pagès para todo el mundo a precio popular y, para alargar la fiesta, música con Javi Box. El evento está organizado por la Associació de Vesins de Corona con la colaboración del Ajuntament de Sant Antoni y el Consell de Eivissa.