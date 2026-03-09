Ignatius Farray e Irene Minovas en Ibiza para poner el broche de humor al XI Festival Mal del Cap

El XI Festival Mal del Cap – Narratives Mal Dites encara su recta final con una de las citas más esperadas de esta edición: una noche consagrada al humor irreverente y contemporáneo que reunirá en el escenario del Auditorio de Can Ventosa a Ignatius Farray e Irene Minovas. La función tendrá lugar el 15 de marzo a las 19.00 horas y, como el resto de actividades del festival, la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El encuentro propone un espectáculo conjunto en el que dos sensibilidades cómicas muy distintas —y a la vez complementarias— explorarán propuestas que se mueven entre el absurdo, la incomodidad y la reflexión crítica. En el caso de Ignatius Farray, el festival trae a Ibiza a una auténtica figura de culto de la comedia española, conocido por un estilo visceral, imprevisible y radicalmente personal, que lo ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del stand-up estatal.

La cómica Irene Minovas / DI

A su lado estará Irene Minovas, cómica, actriz y guionista catalana, una de las creadoras destacadas de la nueva generación del humor, reconocida por su mirada aguda y por una puesta en escena donde conviven la ironía y el juego teatral, con una capacidad especial para convertir lo cotidiano en material extraño y revelador.

La cita encaja con la filosofía de Mal del Cap: acercar a Ibiza propuestas culturales actuales, a menudo fuera de los circuitos habituales, y consolidar el festival como un espacio donde el humor dialoga con el pensamiento y con nuevas formas de narrar. En esta edición, celebrada entre enero y marzo de 2026, el festival ha desplegado una programación que cruza literatura, poesía, cine, música, comedia y cortometrajes, impulsada por la asociación Mal del Cap – Cultura Mal Dita con el apoyo de instituciones y una amplia red de colaboradores locales.

Con esta noche de comedia, Mal del Cap vuelve a reivindicar Ibiza como territorio de creación cultural también en invierno: una isla que, cuando baja el volumen del verano, puede afinar la escucha y abrirse a una programación independiente, multidisciplinar y con acento propio.