'EL.RoL. va a la escuela': arte, ironía y preguntas sobre la autoría en la Escola d’Art de Ibiza

La Escola d’Art de Ibiza se suma a las actividades del Día de la Mujer con una propuesta que mezcla exposición, gesto conceptual y diálogo con el propio espacio educativo. Bajo el título 'EL.RoL. va a la escuela', el centro acoge el vernissage el 10 de marzo a las 18.30 horas y abre al público una muestra que podrá visitarse del 10 al 30 de marzo de 2026, de lunes a viernes, de 8.30 a 20 horas, en carrer del Riu Duero, 5, Sant Jordi de ses Salines.

EL.RoL. es un proyecto formado por la artista Elena Abeni (Brescia, 1965) y su asistente creativo, Roland Kocherhans (Zúrich, 1958), pareja en la vida y también en el proceso de creación. Se conocieron en Ibiza y desde 1990 desarrollan un trabajo que cruza escultura, pintura e instalaciones, con exposiciones dentro y fuera de España. Su obra explora la relación entre el ser humano y la naturaleza, la fragilidad y la resistencia, y combina conciencia ambiental con un punto de humor, desde el paisaje “paradisíaco” de la isla como telón de fondo.

Uno de los ejes más sugerentes de la propuesta está en el propio nombre. En el texto que acompaña a la exposición se plantea, sin rodeos: "¿Porque EL.RoL.?". Y a partir de ahí despliega una ironía deliberada sobre cómo se han repartido históricamente los papeles en el mundo del arte: EL remite a Elena, pero también funciona como pronombre masculino; RoL recoge las iniciales de Roland y apunta a esas figuras esenciales —asistentes, colaboradores— cuyo trabajo suele quedar en la sombra. La firma, así, se convierte en una declaración que cuestiona qué entendemos por autoría y quién “debe” ocupar el lugar de creador.

El montaje en la Escuela de Artes y Oficios no es solo un cambio de sala: es también una invitación a mirar el aprendizaje desde la experiencia compartida. Con el título 'EL.RoL. va a la escuela', la exposición juega con la rareza —y la potencia— de un grupo autodidacta mostrando su trabajo en un entorno formativo, proponiendo un puente entre arte profesional y contexto educativo. La muestra incluye pinturas y esculturas de series icónicas como Islas de Sal, Peces y Árboles, Las Pescadoras, El Maravilloso Árbol curativo o Peces Enfadados, donde lo orgánico y lo simbólico se entrelazan y conviven lo neofigurativo y lo abstracto.

En el apartado de reflexión, el proyecto subraya que la formación es importante, pero insiste en el peso de la práctica y de la búsqueda personal. Y deja una frase que resume esa ética de taller: “Indudablemente, la creatividad casi siempre nos pilla trabajando.” También abre una pregunta muy contemporánea sobre el aprendizaje en tiempos de pantallas y exceso de estímulos: si el acceso inmediato a imágenes y exposiciones online es una oportunidad para ampliar la conciencia artística o si, por el contrario, puede derivar en saturación y dificultar la reflexión.

Con esta exposición, la Escola d’Art d’Eivissa propone algo más que una visita: un espacio para descubrir, cuestionar y participar, poniendo en primer plano —en el marco del 8M— los relatos, los roles y las miradas que durante demasiado tiempo no ocuparon el centro.