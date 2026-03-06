El mundo fenicio desde una mirada femenina por el 8M en Ibiza

La Biblioteca de Sant Josep propone este martes 10 de marzo, a las 20 horas, un viaje a las raíces mediterráneas de Ibiza con acento contemporáneo. Bajo el título ‘El aspecto más femenino del mundo fenicio’, el espacio acogerá una lectura dramatizada inspirada en la novela histórica ‘Amílcar. El gran navegante fenicio’ (Melqart Editorial), del escritor ibicenco Juan Bonet Cardona. La entrada es gratuita y la actividad, impulsada por Producciones Aïllades, se enmarca en el programa municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La propuesta no es una adaptación literal del libro, sino una reinterpretación que toma su universo narrativo como punto de partida para construir una experiencia escénica propia. El objetivo: rescatar la presencia y la relevancia de las mujeres en el mundo fenicio, una dimensión muchas veces relegada en los relatos tradicionales, pero esencial —según plantea la actividad— en la vida cotidiana, la transmisión cultural y la cohesión social de aquellas comunidades marítimas.

La lectura corre a cargo de Encarna de las Heras, que dará voz a una figura femenina de carácter fuerte, trazada desde una perspectiva actual. La pieza está dirigida por Ramon Mayol y cuenta con acompañamiento musical original de Marcela Friederichs, aunque en esta ocasión no se interpretará en directo.

El enfoque cobra un sentido especial en una isla cuya identidad está profundamente marcada por la huella fenicia, reconocida como Patrimonio de la Humanidad. La iniciativa invita al público a mirar ese pasado fundacional desde otro ángulo: el de las mujeres que sostuvieron el entramado social —del hogar a los rituales, de los vínculos comunitarios a las redes económicas— y que, aunque no siempre aparezcan en los grandes titulares de la historia, fueron depositarias de saberes y continuidades.