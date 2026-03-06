Dos miradas de Ibiza en la colectiva ‘Mirades de Dona’ por el 8M en Dénia

Dénia se convierte esta primavera en un pequeño puerto cultural para el arte hecho por mujeres. La exposición colectiva ‘Mirades de Dona’, que abre sus puertas del 6 de marzo al 12 de abril de 2026, pone el foco en la creación femenina contemporánea y lo hace con un detalle significativo para Ibiza: entre las doce participantes hay dos artistas ibicencas, Josefina Torres y Lina Andiñach, presentes en una muestra que reivindica sensibilidad, diversidad de lenguajes y referentes femeninos en el ámbito cultural.

La colectiva se plantea como un "escaparate plural de estilos, trayectorias y sensibilidades de creadoras procedentes de las Islas Baleares y la Comunitat Valenciana, configurando una propuesta que no busca una única definición de “lo femenino”, sino un mosaico de voces", destacan los organizadores. En esa conversación artística, la presencia de Torres y Andiñach subraya el papel de la isla como territorio creativo capaz de dialogar más allá de sus fronteras, tendiendo puentes —también simbólicos— entre orillas mediterráneas.

Una obra de Lina Andiñach / DI

En ‘Mirades de Dona’ conviven pintura, escultura, cerámica, fotografía y arte textil, con obras que abordan temas como la memoria, la identidad, el territorio, la naturaleza, el cuerpo y las emociones. La exposición se concibe así como "un espacio de encuentro donde las técnicas se cruzan y las miradas se suman, reivindicando la presencia de las mujeres en el mundo del arte contemporáneo desde una perspectiva generacional y plástica diversa".

La iniciativa está impulsada por Fundació Baleària, la Associació Art amb B y Els Magazinos de Dénia, y se enmarca en un proyecto que busca propiciar, año tras año, un espacio de reconocimiento que genere referentes femeninos en la cultura. Además, la muestra se presenta como parte de un recorrido por las ‘Llonges de la Cultura’, con la voluntad de conectar con nuevos públicos y contribuir a una sociedad más inclusiva e igualitaria a través del arte.

Las artistas participantes son Silvia Alcalá, Lina Andiñach, Ana Capó, Carmen de los Llanos, Marta Lluch, Dolo Navas, Arlette Olaerts, Belén Pez, Beatriz Polo, Iris Serrano, Josefina Torres y Mariia Zhurykova.