Luz y materia desde Ibiza a Madrid: artistas de la isla en el Espacio Jovellanos

El Espacio Jovellanos de Madrid ha reunido en la exposición 'Luz y materia' obras de Julián Molina, Julio Bauzá, Enrique Salamanca, Pedro Giménez y Alain Arias-Misson, estrechamente vinculados a Ibiza, salvo el último. Creadores de distintas generaciones, ámbitos, disciplinas, trayectorias y campos de investigación se reúnen en esta sala en una exposición, organizada por Malvin Gallery, marcada por los contrastes y la ausencia de figuración.

Las formas orgánicas en madera de Molina, distribuidas por todo el espacio, son el hilo conductor que conecta las propuestas tan dispares de los artistas. Las delicadas composiciones geométricas hechas de pequeños cubos abiertos de papel de colores de Bauzá, contrastan con la dura abstracción de las fotografías en papel y metacrilato de Giménez, que documentó durante cuatro meses la demolición de la antigua fábrica de Mahou del paseo Imperial, en Madrid, para extraer imágenes impactantes por su propia descontextualización y encuadre.

En otra sala, las hipnóticas y características esculturas de metacrilato de colores de Salamanca, que trabajó con el Grupo Ibiza 59 y la galería Van der Voort de Ibiza. Este artista de larga y prestigiosa trayectoria reta al espectador con sus experimentaciones de formas geométricas con títulos como 'Pentágono 15 en recorrido de Moebius en triángulo' o 'Tres bandas en dimensión real imaginaria de Moebius en octaedro'.

Julián Molina y Julio Bauzá ante la obra 'Principio de incertidumbre' del primero y cuadros del segundo / Cristina Martín Vega

Molina da un salto en el tamaño y el planteamiento de su obra con 'Principio de incertidumbre', una de las 17 piezas que expone, producidas desde 2022 hasta la actualidad. En las más recientes deja atrás el equilibrio y las formas suaves y avanza hacia un territorio más incierto y experimental, donde asume desafíos más emocionales, como en 'Suturas del alma', en la que los trozos de madera se sostienen con hierros y transmiten caos y vulnerabilidad. Es la segunda vez que este escultor ibicenco expone en Madrid: "Es un regalo, y coincidiendo con ARCO y la Semana del Arte", destaca.

Bauzá ha pasado de trabajar cubos en varias dimensiones en madera a descubrir "los huecos, el interior del cubo", en papel de colores. El artista muestra unos 40 cuadros hechos recientemente, evidencia de su intensa actividad creativa: "Desde que me jubilé en el año 2000 hasta ahora estoy trabajando más", confiesa Bauzá, que ha expuesto en Madrid en otras ocasiones.

'Luz y materia' se inauguró este jueves 5 de marzo y se puede visitar hasta el 21.