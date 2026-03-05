La artista de Ibiza Irene de Andrés lleva a ARCO una ciudad de vacaciones franquista en Marbella

El turismo como herramienta de un régimen dictatorial para adoctrinar a las clases trabajadoras y ganarse su lealtad. La artista ibicenca Irene de Andrés ahonda en su investigación sobre este tema en su último proyecto, ‘Por un lugar en el sol’, parte del cual lleva a la feria de arte contemporáneo ARCO que se inauguró este miércoles en Madrid. Esta obra, ‘La ciudad del tiempo libre. Por un lugar en el sol’, está compuesta por nueve piezas de collage fotográfico de impresión Inkjet e impresión UV sobre cristal museo y enmarcado japonés, y se puede contemplar en el estand de la galería Juan Silió, con la que expone en ARCO por cuarto año consecutivo.

Cada collage corresponde a una década de la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, desde su construcción en los años 50. El recorrido pasa por su inauguración en 1962, los años 70 de la Transición, los 80 -cuando la Junta de Andalucía acuerda con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que gestionen parte de las plazas-; los 2000, cuando se va haciendo patente la desinversión de la Junta de Andalucía, que es la propietaria de la finca, y el fin: su cierre definitivo y el anuncio en 2023 de su privatización mediante un concurso público. Un recorrido por las distintas etapas del complejo vacacional, que atraviesan profundos cambios históricos y sociales.

La artista ibicenca Irene de Andrés, en una de sus exposiciones / Juan Carlos Caval

“La ciudad residencial Tiempo Libre de Marbella abre sus puertas en 1962 como parte del proyecto de la Obra Sindical Educación y Descanso del Estado español, un programa ideado para organizar el tiempo libre de la clase trabajadora, mientras se prohíben el resto de organizaciones sindicales y las uniones de trabajadores”, explica la artista. Esta ciudad de la Costa del Sol fue diseñada por los arquitectos Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Pueyo para acoger a los trabajadores y a sus familias durante sus vacaciones retribuidas. Tenía zona deportiva, jardines, comedor, salones sociales e iglesia, y un acceso directo a la playa del Real de Zaragoza.

La directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Elena Ruiz, señala que la pieza “es muy característica” de la artista. “Me ha gustado. Hay una reflexión sobre su obra que me parece muy interesante, que es el valor del archivo como pieza clave de la memoria, y eso es fundamental en la obra de Irene. Nos recuerda a través de su obra que el documento, la memoria, tienen que ser rescatados para tener conciencia de la realidad, de la vida, de todo. Esa función del archivo es crucial, es un eje en su obra, y me parece fundamental”, explica.

La obra que presenta en ARCO 2026 / DI

La pieza que se puede ver en ARCO forma parte del proyecto ‘Por un lugar en el sol’, centrado en dos ciudades de vacaciones construidas para la clase obrera por las dictaduras de Franco y de Salazar, la de Marbella y la Colónia de Férias ‘Um lugar ao Sol’, en la costa portuguesa de Caparica. Este trabajo está financiado por las becas de investigación Leonardo de la Fundación BBVA.

De Andrés ha estudiado durante años y en otras obras la relación entre regímenes autoritarios y el turismo y el ocio como herramientas de control, aleccionamiento y persuasión social, como en ‘Prora. A complex destination’, donde se sumerge en este antiguo resort nazi, o ‘El barco no espera’, sobre el crucero nazi ‘Wilhelm Gustloff’, construido para el programa ‘Fuerza a través de la alegría’, de adoctrinamiento social mediante actividades de tiempo libre.

Conferencia sobre postales de Ibiza

Por otra parte, la artista ofrecerá el día 13 de marzo (18 horas) la conferencia ‘Blau II. Un recorregut per les postals d’Eivissa’ en el centro de arte y creación Casa Planas, organizada por el museo palmesano Es Baluard. La charla se integra en el marco de la Biennal B, y es fruto de una estancia en el programa de residencias de Casa Planas. “La creadora ofrece un recorrido a través de las máscaras empleadas en las cuatricomías que conforman las postales a todo color. Esas máscaras impresas en transparencias llevaban escrito ‘Blau 2’ en el costado y se utilizaban para dar un tono más saturado al cielo y el mar, con el objetivo de ofrecer el paisaje vacacional deseado”, explica Es Baluard en su web. Los edificios construidos en primera línea de playa en los años setenta “se mostraban con orgullo como ejemplo de desarrollo urbanístico en favor del turismo”.

Las postales de Eivissa del archivo de la Fundación Casa Planas dan mucha información sobre la imagen de la isla que se quería proyectar al exterior, en el marco del boom turístico que experimenta toda España, y que combina esas arquitecturas construidas para alojar a los visitantes con estampas tradicionales como pescadores y llaüts.