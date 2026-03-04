‘A flor de piel’: cuatro artistas reivindican la sensibilidad contemporánea en el Centro Cultural de Jesús

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural de Jesús abre sus puertas a una propuesta que entiende el arte como conversación y también como toma de posición. La exposición colectiva ‘A flor de piel’, que se inaugura el próximo 6 de marzo en Eivissa, reúne el trabajo de Ana Lucero, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Carmen Almécija en una muestra que busca ir más allá de lo puramente estético para convertirse en una suerte de manifiesto compartido.

La propuesta plantea un diálogo entre estilos y disciplinas desde un punto de encuentro común: la experiencia de habitar el mundo desde la identidad femenina. Lejos de ofrecer una única imagen o un discurso cerrado, las creadoras apuestan por la pluralidad de miradas. “No buscamos una definición estática de ‘lo femenino’, sino que celebramos su multiplicidad”, señalan, poniendo el acento en esa idea de lo diverso como territorio fértil y contemporáneo.

El título de la exposición funciona como declaración de intenciones: a flor de piel no alude solo a la emoción, sino a una sensibilidad que se muestra sin maquillaje, como si el arte pudiera ser también un lugar donde lo íntimo se vuelve público y lo personal adquiere resonancia colectiva. En ese sentido, la muestra se presenta como un espacio de resistencia y libertad, donde la vulnerabilidad no se entiende como fragilidad, sino como una herramienta de fortaleza, un modo de decir y de estar.

"Acto político y artístico"

Que las cuatro artistas compartan escenario en torno al 8 de marzo no es un detalle casual. Para ellas, exponer juntas en estas fechas es un "acto político y artístico": ocupar el espacio público desde la creación, reivindicar su presencia y compartir un “relieve emocional” que interpela a quien mira. En tiempos de ruido y prisa, la exposición propone detenerse y escuchar: a las piezas, a los cuerpos, a las historias que se sugieren y a las preguntas que quedan abiertas.

‘A flor de piel’ podrá visitarse hasta el 25 de marzo, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, en el Centro Cultural de Jesús. Una invitación a recorrer la sensibilidad contemporánea desde cuatro voces distintas que, al juntarse, multiplican el eco.