Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve

En medio de un temporal de nieve que paralizó Nueva York y convirtió las calles del Greenwich Village en un escenario casi cinematográfico, el American Institute of Architects (AIA) New York–Center for Architecture acogió hace unos días la presentación de la edición en inglés de ‘Iglesias de Ibiza y Formentera’, el volumen firmado por el arquitecto ibicenco Elías Torres Tur y el fotógrafo californiano Michael Moran. La cita contó además con la participación de la arquitecta neoyorkina Billie Tsien, fundadora del estudio Tod Williams Billie Tsien Architects y figura clave de la arquitectura contemporánea internacional.

Elías Torres explica las características de la iglesia de Sant Miquel / DI

La sala se llenó por completo para escuchar cómo estos templos —24 iglesias construidas entre los siglos XIV y XIX— explican no solo una historia de piedra y cal, sino también un modo de vivir y reunirse en el mundo rural de Ibiza y Formentera. Entre el público se mezclaban amigos de los autores, exalumnos de Torres en UCLA, Harvard y Barcelona, y también propietarios estadounidenses de casas payesas en la isla, atraídos por la arquitectura tradicional y por el paisaje cultural que la sostiene.

"La novedad de este libro es ver todas las iglesias juntas, con toda la documentación y todas las imágenes, como si fuera una familia", explica Torres, que ya ha presentado el libro en Ibiza, Palma, Barcelona, Madrid, Formentera y ahora lo hace en Nueva York. El arquitecto explicó las características de los templos y lo que significan para el patrimonio arquitectónico, pero también cultural y social de la isla.

Un momento de la presentación / DI

En Nueva York, el diálogo entre arquitectura y fotografía estuvo muy presente. Moran compartió su trabajo de campo y la importancia de fijar en imágenes un patrimonio que, aunque parcialmente protegido, no está exento de riesgos: la arquitectura como contenedor de comunidad, memoria y paisaje.

Material simbólico

La obra, publicada por Triangle Books y patrocinada por el COAC y el COAIB, se ha editado en catalán, castellano e inglés y despliega, a lo largo de 480 páginas, una investigación paciente y minuciosa: textos que describen el estado actual e histórico de cada templo y un material gráfico excepcional. El libro reúne por primera vez croquis, dibujos y planos realizados a partir de mediciones directas, además de las fotografías tomadas en 1991 por Moran, que aportan una mirada sobria y casi íntima sobre la luz, las proporciones y la huella del tiempo en estos edificios.

El episodio final lo puso el propio temporal. Tras una presentación que Torres define como "simpática y acogedora, distendida y agradable", el arquitecto ibicenco se vio atrapado por la nieve: necesitó pasar dos días en el aeropuerto antes de poder regresar, después de que las grandes nevadas obligaran a suspender vuelos. Una anécdota que, de algún modo, reforzó el simbolismo del acto: mientras la ciudad se detenía bajo el blanco, las iglesias de Ibiza y Formentera cruzaban el Atlántico en forma de libro, abriendo en Manhattan una ventana a la arquitectura rural mediterránea y a una forma de habitar que, vista desde lejos, se vuelve todavía más valiosa.