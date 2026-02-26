Ibizacinefest reivindica la voz propia del cine de las islas en los premios Focus Balear

El Ibizacinefest vivió este miércoles 25 de febrero una de sus noches más cinematográficas con la gala de premios de Focus Balear, celebrada en el Teatro España junto a la concejaladel Ayuntamiento de Santa Eulària, Cristina Tur. En una edición marcada por miradas muy personales, Jaume Carrió, Helena Luzón y Josep Alorda se alzaron con los principales reconocimientos de la sección competitiva dedicada al talento local.

Tras dos jornadas intensas de proyecciones —Focus Balear Vol. 1 y Vol. 2, en doble sesión— los cortometrajes ‘Les imatges arriben a temps’ (Jaume Carrió), ‘Sobre esta piedra’ (Helena Luzón) y ‘En el nom de les flors’ (Josep Alorda) fueron distinguidos como ganadores, en una selección que el festival presenta como prueba de que el cine hecho en Baleares combina voz propia y alto nivel técnico y artístico.

La entrega de premios se enmarca en una semana de festival especialmente viva: más de 1.400 asistentes han pasado ya por las diferentes sesiones, con una presencia destacada de alumnado de la Escuela de Arte de Ibiza, que ha aportado un aire generacional a las salas.

En ese clima de efervescencia, Carrió subrayó el valor identitario de este espacio: “El cine balear debe buscar y reivindicar su propia voz; la idiosincrasia que nos rodea es lo que debemos trasladar a nuestras películas para hablar de nuestra cultura”.

Un momento del coloquio / Ibizacinefest

Además de la competición, el certamen abrió un espacio de reflexión con el coloquio ‘Estat del Curtmetratge Balear’, también en el Teatro España, con la participación de Jaume Carrió, Eugenia Sampietro, Pablo Roso y Josep Alorda, en una conversación sobre el presente y los retos del formato corto en el archipiélago.

La recta final del festival llega cargada de hitos: la sección FEM-CINE, la proyección del film de animación ‘Decorado’ (con la presencia del periodista y crítico cultural Alberto Corona) y, ya el fin de semana, dos clases magistrales con Gala Hernández y Enrique Buleo. El cierre pondrá el broche con la proyección de ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’, en un encuentro con su director, Borja Soler, y la directora de casting, Blanca Javaloy.