‘Eivissa a escena’ vuelve a Can Ventosa con nueve compañías y más de dos meses de funciones en Ibiza

El auditorio de Can Ventosa vuelve a convertirse en punto de encuentro para la escena local con la tercera edición de ‘Eivissa a escena’, el ciclo teatral promovido por el Ayuntamiento de Eivissa. La programación, que nació en 2024 al calor de la conmemoración del XXV aniversario de la declaración de Eivissa como Patrimonio Mundial de la UNESCO, se consolida este año con nueve funciones y nueve compañías a lo largo de más de dos meses.

La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, presentó el ciclo arropada por directores y directoras participantes y defendió la apuesta municipal por una oferta “amplia y diversa” que mantenga vivo el pulso cultural de la ciudad. En ese sentido, subrayó el papel del teatro como espacio de comunidad y cantera creativa: “Eivissa, con más de 300 activaciones culturales al año, se está convirtiendo ya en un referente cultural no sólo a nivel insular”, afirmó. Domínguez remarcó además que “cada vez más visitantes miran hacia nosotros como un destino donde la cultura es protagonista” y donde se ofrecen “más actividades culturales para todos los públicos”.

"Disfrutar del teatro local"

La edil defendió que esta programación continuada no es un complemento, sino una manera de cuidar la identidad cultural de la capital: “La Cultura es el alimento del espíritu”, señaló, antes de insistir en que el objetivo es “ofrecer a todos nuestros vecinos una programación amplia y variada todo el año, como la capital de la isla merece”. En esa línea, resumió el espíritu del ciclo como una invitación a llenar la platea con historias cercanas: “Eivissa a escena es una fantástica oportunidad para disfrutar del teatro local en nuestra ciudad”.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y se podrán adquirir en la web de Can Ventosa.

Antes de desplegar su calendario completo, el ciclo propone un recorrido que enlaza tradición y mirada contemporánea con títulos como ‘S’Escola un Lloc’, ‘Torrijos y Linares’, ‘Comisaría especial para mujeres’, ‘Fragmentos de vida’, ‘Hòmens de la sal’, ‘Cosas de niños’, ‘Germana Pau / L’infanticida’, ‘Cuánto cuento’ y ‘Buenas noches, madre’, nueve paradas para asomarse al talento escénico que se mueve —y crece— desde Eivissa.

Agenda

12 de marzo

‘S’Escola un Lloc’, Institut de Estudis Eivissencs.

19 de marzo

‘Torrijos y Linares’, Grupo de teatro Es Clot.

31 de marzo

‘Comisaría especial para mujeres’, Artes y oficios.

7 de abril

‘Fragmentos de vida’, Píndoles Teatrals.

14 de abril

‘Hòmens de la sal’, Pedro Cañestro.

21 de abril

‘Cosas de niños’, Artes y oficios.

6 de mayo

‘Germana Pau / L’infanticida’, Compañía independiente Anna Xantal.

13 de mayo

‘Cuánto cuento’, Musicaldansa.

26 de mayo

‘Buenas noches, madre’, La experimental.