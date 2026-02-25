Catorce artistas baleares llevan el arte a Wasini para financiar proyectos sociales y educativos en Kenia

La Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo Balear ArtambB ha desarrollado este mes de febrero una residencia artística solidaria en la isla keniana de Wasini, con el objetivo de convertir la creación contemporánea en una herramienta de cooperación. La primera edición del Proyecto Wasini, comisariada por Antoni Torres Martorell, reunió del 12 al 22 de febrero de 2026 a 14 artistas de Ibiza, Mallorca y Menorca, que convivieron en el territorio, dialogaron con la comunidad local y produjeron obras inspiradas en su realidad humana y natural.

En la expedición participaron ocho creadores pitiusos —Ángel Zabala, Carmen Liberal, Marga Guasch, Patricia Boned, Diana Bustamante, Matilde Hernández, Marga Juan y Lina Andiñach— junto a seis artistas de Mallorca y Menorca. El proyecto surge a partir del contacto con la Escuela Universitaria Adema, que imparte Odontología y Bellas Artes en Mallorca y mantiene desde hace años campañas de asistencia en salud bucodental en Wasini. A partir de ese vínculo, ArtambB decidió sumarse incorporando el arte como vía de sensibilización y apoyo.

Artistas trabajando con los niños / ArtambB

El plan se estructura en tres fases. Tras la residencia, la segunda etapa será la edición de una serie de serigrafías originales —una por artista— que se pondrán a la venta en Baleares a partir de la próxima Navidad. Los beneficios se destinarán íntegramente a dos iniciativas: un proyecto social impulsado por mujeres de la isla para crear una infraestructura de paseo en el llamado Mar de Coral, y una iniciativa educativa para dotar de material didáctico a la escuela local. La tercera fase será una exposición itinerante con las obras creadas durante la experiencia africana, con inauguración prevista en abril de 2027 dentro de la IV Ruta d’Art de Ibiza, antes de viajar por el resto del archipiélago.

Wasini, de apenas cinco kilómetros de largo por uno de ancho, está formada por coral solidificado y alberga alrededor de 1.500 habitantes en condiciones de gran vulnerabilidad: poca tierra cultivable, agua potable transportada a diario desde el continente y una electrificación básica mediante energía fotovoltaica. Una realidad de subsistencia que convive con una biodiversidad marina extraordinaria, y que, según los participantes, ha servido también para reflexionar sobre desigualdades globales y responsabilidades históricas.