Carlos Vesperinas convierte la memoria en música en la presentación de su disco ‘Aragón 80’

El Espai Cultural Can Ventosa acoge el 2 de marzo, a las 19 horas, el concierto de presentación de ‘Aragón 80’, el nuevo álbum del compositor ibicenco Carlos Vesperinas. Concebido como un ejercicio de memoria emocional, el disco se propone —en palabras del propio autor— como “una carta a la infancia en forma de álbum musical”, un mosaico de pequeños recuerdos que invita a pensar en el paso del tiempo y en cómo lo vivido se transforma en imágenes cada vez más veladas.

Cartel del concierto / DI

La sonoridad de ‘Aragón 80’ se apoya en un piano tratado con fieltro y en cuerdas aterciopeladas, construyendo un ambiente sutil, delicado y, a la vez, profundamente expresivo. El título nace de un origen doméstico y simbólico: “la propia dirección de la casa donde viví toda mi infancia en Eivissa”, explica Vesperinas.

La formación

Para trasladar ese universo al directo, el concierto contará con una formación de piano, cuarteto de cuerda, sintetizadores y percusión, integrada por Marta Peño y Lídia Sierra (violines), Cristina Santos (viola), Llorenç Rosal (violonchelo), Samuel Pérez (teclados), Joan Carles Marí (percusión) y el propio Carlos Vesperinas al piano. Además de las piezas del nuevo trabajo, el programa incluirá otras obras destacadas del compositor como ‘La Trampa del vals’, ‘-iendo’ o ‘Beaming Portals’.

Las entradas (5 euros) están disponibles en la plataforma de venta anticipada de Can Ventosa. Una cita que propone un viaje sereno por la memoria, donde la textura sonora funciona como un hilo fino: el que une lo que fuimos con lo que aún resuena.

Carlos Vesperinas es uno de los músicos más activos de la escena ibicenca de la música clásica, a través de la promotora Eivissa Escènica, y forma parte de proyectos como Felt Okytocin, Heklos o los ciclos de conciertos ‘Ones de llum’ y 'Eivissa Daurada'. Violonchelista y compositor, ha desarrollado una amplia trayectoria como músico de cámara y de orquesta, con actuaciones en espacios como el Teatro Real, el Museo Nacional del Romanticismo, la Sala Kutxa, el Herkulessaal de Múnich o el Barbican Hall de Londres. Formado en Musikene con Damián Martínez Marco, amplió estudios en Madrid con Maria de Macedo y en la Guildhall School of Music de Londres con Ursula Smith, además de recibir asesoramiento de Raphael Pidoux, Troels Svane, Jonathan Manson, Peter Bruns y Alban Gerhardt. En sus propuestas actuales combina repertorio y creación propia, con programas para violonchelo solo que recorren la historia de la suite, de Bach a Britten, pasando por Cassadó.