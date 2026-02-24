Estreno de la gira
Leire Martínez: "No volveré a contestar preguntas sobre La Oreja de Van Gogh"
La cantante se reivindica en el inicio de la gira de su primer disco en solitario
Daniel Monserrat
Leire Martínez, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, acaba de publicar su nuevo trabajo, ‘Historias de aquella niña’, y este sábado, además, inició la gira de presentación del mismo en la sala La Riviera de Madrid, que se llenó para la ocasión.
La cantante navarra estuvo toda la semana de promoción en los medios y no ha quedado muy contenta con el resultado de algunas entrevistas, lo que le ha llevado a hacer una afirmación categórica al inicio de la actuación: “Hoy, aquí y ahora, pongo a dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh”, aseguró ante un público que la ovacionó.
Leire Martínez no estaba de acuerdo con uno de los titulares de una de las entrevistas en la que precisamente se hacía referencia a La Oreja de Van Gogh y sus canciones, algunas de ellas, ha incorporado a su gira.
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Inauguración oficial del Parador de Ibiza: el establecimiento abre sus puertas a las primeras visitas
- Todo listo para la apertura del ansiado Parador de Ibiza
- Mira aquí todas las fotos de la inauguración del Parador de Ibiza
- La Justicia confirma la paternidad de un hombre en Ibiza después de 14 años negándose a la prueba de ADN
- Alejandro Ponce, jefe de la Policía de Sant Antoni: «La violencia de género es una lacra social y parece que cada día va a más»
- Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza
- Trasladado a Son Espases uno de los heridos del accidente de tráfico en Sant Miquel