Una semana de música y convivencia para los músicos de Ibiza: llega la XII Trobada Orquestral

El Consell de Ibiza ha presentado las novedades sobre la XII Trobada Orquestral, una iniciativa pedagógica y artística dirigida a jóvenes músicos de la isla que se celebrará del 20 al 24 de julio y culminará con un concierto el día 25. Según informan, las inscripciones para participar se abren el 1 de marzo y se mantendrán hasta el 31 del mismo mes.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, ha explicado que la Trobada Orquestral–Jove Orquestra Simfònica d’Eivissa busca ofrecer una experiencia intensiva de trabajo orquestal guiada por profesionales de trayectoria reconocida. La propuesta mantiene, según ha señalado, una vocación "didáctica, integradora y formativa", con el objetivo de fomentar la convivencia y los vínculos entre el alumnado de música de Ibiza.

Presentan la XII Trobada Orquestral / Consell de Ibiza

Ramon ha destacado que la Trobada Orquestral "es un ejemplo del compromiso del Consell con la formación musical y con el talento joven de la isla", y ha subrayado la apuesta por "crear espacios de excelencia" en los que los estudiantes puedan crecer artística y personalmente.

Las inscripciones podrán formalizarse a través del formulario accesible mediante el código QR de los carteles del encuentro o enviando un correo a trobadaorquestraleivissa@gmail.com. La convocatoria se dirige a especialidades como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, fagot, oboe, clarinete, trompeta, trombón, tuba y percusión.

Presentan la XII Trobada Orquestral / Consell de Ibiza

La dirección artística será de Miquel Àngel Aguiló, violonchelista, director y compositor residente en Ibiza. Aguiló ha calificado la trobada como una experiencia "muy motivadora e ilusionante" y ha apuntado que llega en un momento de efervescencia cultural en la isla. La coordinación del proyecto recae en Elisa Ortiz Corona, gestora y comunicadora cultural, quien fue alumna de las primeras ediciones y ha puesto el foco en el valor del encuentro para el crecimiento y la creación de vínculos entre jóvenes músicos.

El equipo pedagógico de esta edición estará formado por Catalina Sureda (concertino–violín), Xisco Aguiló (contrabajo), Catalina Mariano Pons (trompeta), Joan Rodríguez Zarzo (oboe) y Carlota Cáceres (percusión).

El repertorio del concierto final del 25 de julio incluirá obras de Rossini, Schubert, Elgar, Mario González y Carol Brittin, poniendo el broche a una semana de trabajo intensivo y convivencia musical.