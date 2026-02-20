'Ones de llum' clausura su segunda edición en Santa Agnès con un repertorio para violonchelo y guitarra

El ciclo de conciertos visuales 'Ones de llum', impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni y creado por la productora Eivissa Escènica, pondrá el broche a su segunda edición el próximo 28 de febrero, a las 20 horas, en la iglesia de Santa Agnès, con una propuesta musical protagonizada por el guitarrista Miquel Tur y el violonchelista Carlos Vesperinas.

El concierto plantea un diálogo íntimo entre cuerdas y busca poner en valor el talento de Eivissa y Formentera a través de un programa que transita por distintos lenguajes. El repertorio incluye obras como 'Koyunbaba' (Carlo Domeniconi), 'Histoire du Tango' (Astor Piazzolla), 'In the Mood for Love' (Shigeru Umebayashi) y la delicada 'Gnossienne nº1' (Erik Satie), entre otras, en un recorrido que conecta tradición, tango, minimalismo y lirismo cinematográfico.

Como en el resto de citas del ciclo, la música se acompañará de un espectáculo visual de video mapping creado por Jesús de las Heras, concebido específicamente para la arquitectura de la iglesia de Santa Agnès. "La fusión de sonido y luz transformará el espacio en una experiencia multisensorial orientada a la contemplación y la emoción", señala la productora en una nota.

Con esta última velada, 'Ones de llum' consolida una segunda edición que ha llevado una propuesta cultural singular a diferentes iglesias del municipio, combinando patrimonio, creación contemporánea y música en directo.

Entradas y reservas

La entrada será gratuita hasta completar aforo. El 50% de las plazas podrá reservarse en línea mediante el formulario disponible en los canales de comunicación del Ayuntamiento, y el 50% restante se asignará presencialmente una hora antes del inicio del concierto, en la propia iglesia. El plazo de inscripción online para el concierto de Santa Agnès estará abierto del lunes 23 de febrero a las 9.00 h al jueves 26 de febrero a las 12.00 h, hasta agotar plazas, a través de este enlace: https://forms.office.com/e/7Y4fbdVnZC

Eivissa Escènica es una productora cultural creada por Carlos Vesperinas, Elisa Ortiz y Ana Corona con el objetivo de impulsar el talento local y desarrollar proyectos artísticos para y desde Eivissa. Entre sus producciones destacan Eivissa Clàssica, Eivissa Daurada Concerts, Suau Festival, el concierto de Yann Tiersen en Can Ventosa y las dos ediciones de 'Ones de llum'.