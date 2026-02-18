El festival alternativo Ibizacinefest arranca con su programación «más ambiciosa»

El Ibizacinefest pone en marcha desde este 20 de febrero su 10ª edición con la que define como su programación más ambiciosa, respaldada por los departamentos de Cultura de los cinco municipios. El Festival Internacional de Cinema Independent d’Eivissa, que se celebrará hasta el 1 de marzo, reafirma así su apuesta por el cine de autor como alternativa cultural en la isla.

La programación, presentada este martes ante los medios en THB Los Molinos, reúne más de 120 títulos nacionales e internacionales inéditos en Ibiza, incluye estrenos exclusivos en España, hasta tres masterclass dirigidas a profesionales y varios certámenes de cortometrajes con el objetivo de impulsar el talento local. En esta edición, el festival contará con figuras como Joan Fontcuberta, Borja Soler, Gala Hernández, Asier Urbieta y Enrique Buleo.

Xavi Herrero, en la presentación del festival / Ibizacinefest

Según explicó el director del certamen, Xavi Herrero, la gala inaugural del viernes proyectará ‘La Isla de los Faisanes’, con la presencia del director Asier Urbieta y la actriz protagonista Jone Laspiur. Entre los títulos destacados figura también ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, y la clausura con la proyección del primer capítulo de ‘La Ruta. Vol.2: Ibiza’, que contará con la asistencia de su director, Borja Soler. La serie sitúa su historia en la Ibiza de 1996, en torno a Amnesia, y ha sido nominada a Mejor Serie Dramática en los Premios Feroz 2026.

En el apartado institucional, el director insular de Cultura, Miquel Costa Tur, agradeció la implicación de todos los ayuntamientos y subrayó el valor del festival para el posicionamiento cultural de la isla. El secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, destacó su papel de apoyo al tejido cultural ibicenco a través del cine independiente. Por su parte, responsables municipales como Carmen Domínguez (Eivissa) o María José Ríos (Sant Josep) pusieron el acento en la consolidación de Ibizacinefest como propuesta con identidad propia, capaz de ofrecer “una alternativa” al ocio habitual.

Calificador para los Goya

Ibizacinefest mantiene además, por quinto año consecutivo, su condición de festival calificador para los Premios Goya, y también para los Forqué y los Fugaz, además de su colaboración con la European Film Academy mediante el programa Shortfilms on Tour. El certamen se desarrollará en diez sedes repartidas por toda la isla y amplía su alcance con su formato online a través de Filmin.

La décima edición llega reforzada por una red de apoyos institucionales y patrocinio privado. Cuenta con el patrocinio del Consell Insular d’Eivissa y el apoyo de los ayuntamientos de Sant Josep, Eivissa, Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni, además de la Ibiza Film Commission, el Govern balear y el Institut d’Estudis Baleàrics. En el ámbito privado, figuran Be Blue-Trasmapi, THB Hotels, Gráficas Pitiusas y la Fundación Abel Matutes.