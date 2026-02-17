5 cofres con 2.000 euros cada uno: el escritor malagueño David Velasco convierte su nuevo libro en una búsqueda del tesoro

Leer un libro nunca había sido tan interesante. La nueva obra del escritor malagueño David Velasco llega a las librerías con un premio de lo más llamativo: pistas para desenterrar los 5 cofres que ha escondido por toda la Península Ibérica, dotados cada uno con un premio de 2.000 euros.

Una propuesta literaria que mezcla aventura real, misterio y un viaje personal bajo el título 'Oreikhalkos: El tesoro atlante'. Un libro que no solo busca la aventura, sino que también propone un viaje al interior de uno mismo.

Velasco, conocido por sus libros de juegos de rol, da un paso más allá y saca la aventura del papel. ''Siempre hemos vivido las aventuras a través de un personaje de ficción. Aquí quiero que el lector la viva en el mundo real'', explica. La obra, que salió a la venta el pasado 29 de enero, propone un reto inédito en España: descifrar cinco enigmas para localizar cinco cofres enterrados en lugares accesibles de la geografía peninsular.

La idea no surge de la nada. Se inspira en 'The Secret', el libro publicado en 1982 por Byron Preiss en Estados Unidos, donde el autor escondió doce cofres que, más de cuatro décadas después, siguen generando búsquedas, ya que solo han aparecido tres de ellos. Velasco descubrió aquella historia en 2020. ''Desde ese momento siempre quise replicarlo en España. En 44 años nadie había hecho algo así aquí y quería que la gente pudiera disfrutar de esa experiencia'', afirma. Pero su libro no se limita solo a ser un mapa del tesoro.

Un libro con doble fondo: aventura y estoicismo

En sus páginas hay siete ilustraciones y siete poemas: cinco conducen a cofres reales y dos son pistas falsas introducidas por Aurelión, un personaje ficticio que es responsable de la narración. Pero Velasco tenía claro que no quería que el resto del libro fuese ''contenido vacío''.

“En el libro original se contaba una historia de duendes y elfos. Yo quería que el lector se llevara algo útil”, señala. Así nace la segunda capa de 'Oreikhalkos: El tesoro atlante' un libro de autoayuda inspirado en el estoicismo.

El título hace referencia al oricalco, un metal mítico de la Atlántida, más preciado que el oro. En la ficción creada por Velasco, Aurelión logra escapar de la Atlántida llevándose ese tesoro, que simboliza tanto los cofres físicos como el conocimiento que transmite el libro. “Si aparecen todos los tesoros, el libro seguirá teniendo valor. Es como cualquier otro libro de autoayuda, pero con el añadido de la aventura real”, subraya.

El escritor es consciente de que habrá quien lo compre solo por los 2.000 euros de premio, en caso de que encuentren los cofres. “Puede que algunos piensen en los mapas y nada más, pero creo que se van a llevar una sorpresa cuando empiecen a leerlo y vean que es un contenido que les va a servir en su vida diaria”, confiesa.

Cuatro días, 3.000 kilómetros y una pala

Detrás de la propuesta hay una inversión personal de 10.000 euros y un viaje personal. “Ese dinero ya no lo considero mío, es de quien encuentre cada cofre”, asegura. El premio no se trata de un ‘crowdfunding’ ni de una promesa condicionada a las ventas: ese premio ya está reservado.

Los cofres y la pala utiliza por Velasco para esconderlos / cedida

A principios de diciembre recorrió casi 3.000 kilómetros en cuatro días para enterrar los cofres. Viajó solo, sin hoteles reservados, adaptando cada jornada sobre la marcha. “No sabía si iba a poder enterrarlo en el sitio previsto, si me cruzaría con la Guardia Civil o si alguien me vería cavando”, afirma el escritor entre risas.

Una aventura familiar

Velasco insiste en que los cofres no están en lugares peligrosos ni inaccesibles. “Todos están en sitios públicos y perfectamente accesibles. No hay que hacer espeleología ni escalar montañas. Si tus pistas te llevan a un lugar peligroso o privado, no sigas: ahí no está”, advierte.

La búsqueda está diseñada para compartirse. “Está planteado para hacerlo en familia, con niños, con amigos. Ir un domingo al campo, investigar juntos… El verdadero tesoro es esa experiencia”. De hecho, ya ha recibido mensajes de padres que ven en el libro una oportunidad para conectar con sus hijos adolescentes.

Por ahora, nadie ha reclamado ningún cofre. Para hacerlo, los buscadores deberán enviar pruebas fotográficas al propio autor. Mientras tanto, el autor mantiene el misterio. “Hay gente que me escribe pidiendo pistas, pero a todos les contesto lo mismo: no puedo decir nada”. Y, ¿si nadie los encuentra? ''Si pasa eso, siempre puedo dar más pistas. Pero creo que al final alguien encontrará alguno''. Hay cofres más fáciles que otros y depende mucho de quién lea las pistas''.

Malagueño y orgulloso de su tierra, evita confirmar si hay algún cofre en la provincia, aunque admite que, por pura estadística, Andalucía tiene muchas posibilidades. Velasco siempre vuelve a la esencia del proyecto: “Sobre todo quiero que la gente viva una gran aventura en el mundo real. Que disfruten del camino. El premio está bien, claro, pero lo importante son los momentos que pueden compartir buscando el tesoro. Eso es lo que van a recordar siempre”.