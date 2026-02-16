Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CarnavalFosas sépticasTurismoOrden alejamientoCoalición izquierdas
instagramlinkedin

Más de mil participantes en la rúa de Carnaval de este martes en Sant Antoni

El desfile saldrá este martes 17 de febrero desde Doctor Fleming y acabará en el Passeig de ses Fonts con premios, espectáculo y una carroza inclusiva del Espai Jove

Rúa del Carnaval de Sant Antoni, el pasado año

Rúa del Carnaval de Sant Antoni, el pasado año / Marcelo Sastre

Redacción Cultura

Ibiza

Sant Antoni ya tiene todo listo para vivir una tarde de Carnaval a lo grande. La tradicional rúa organizada por el Ayuntamiento reunirá este martes 17 de febrero a 25 grupos y a más de un millar de personas disfrazadas, en una jornada que promete convertir las calles en un festival de música, color, imaginación y purpurina.

Las carrozas se concentrarán a las 16.30 horas en la avenida Doctor Fleming, desde donde arrancará el desfile a las 17 horas. El recorrido pasará por la propia Doctor Fleming, el primer tramo de la avenida Portmany hasta la rotonda de ses Alameres y el Passeig de la Mar hasta el final del puerto, para regresar después al punto de inicio.

El broche final se pondrá en el Passeig de ses Fonts, frente a la Oficina de Información Turística, donde se celebrará la entrega de premios a los mejores disfraces. La animación correrá a cargo de ShowsIbiza, que aportará espectáculo y diversión al cierre de la rúa.

Como cada año, el Ayuntamiento habilitará una zona con sillas en la avenida Portmany para facilitar el seguimiento del desfile a personas mayores y con movilidad reducida.

Categorías, jurado y 12.000 euros en premios

Las personas inscritas competirán en las categorías adulto, joven (de 12 a 18 años) e infantil (hasta 11 años), tanto en modalidad individual o pareja como en comparsa a pie o carroza con vehículo. Además, los colegios e institutos del municipio contarán con una categoría específica.

El jurado, formado por representantes de asociaciones y entidades locales, valorará la originalidad, la creatividad, el reciclaje, la animación y la calidad en la elaboración y confección de los disfraces. La dotación total asciende a 12.000 euros.

Una rúa más inclusiva

Un año más, el Espai Jove de Sant Antoni participará en el desfile junto a usuarios del Aula de Terapia municipal y residentes de la residencia de mayores de Sa Serra, reforzando el carácter inclusivo de la celebración.

Noticias relacionadas y más

Además, taxistas solidarios del municipio colaborarán ofreciendo traslados gratuitos a las personas mayores de la residencia para que también puedan disfrutar de la rúa y sumarse a la fiesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents