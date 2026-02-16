Más de mil participantes en la rúa de Carnaval de este martes en Sant Antoni

Sant Antoni ya tiene todo listo para vivir una tarde de Carnaval a lo grande. La tradicional rúa organizada por el Ayuntamiento reunirá este martes 17 de febrero a 25 grupos y a más de un millar de personas disfrazadas, en una jornada que promete convertir las calles en un festival de música, color, imaginación y purpurina.

Las carrozas se concentrarán a las 16.30 horas en la avenida Doctor Fleming, desde donde arrancará el desfile a las 17 horas. El recorrido pasará por la propia Doctor Fleming, el primer tramo de la avenida Portmany hasta la rotonda de ses Alameres y el Passeig de la Mar hasta el final del puerto, para regresar después al punto de inicio.

El broche final se pondrá en el Passeig de ses Fonts, frente a la Oficina de Información Turística, donde se celebrará la entrega de premios a los mejores disfraces. La animación correrá a cargo de ShowsIbiza, que aportará espectáculo y diversión al cierre de la rúa.

Como cada año, el Ayuntamiento habilitará una zona con sillas en la avenida Portmany para facilitar el seguimiento del desfile a personas mayores y con movilidad reducida.

Categorías, jurado y 12.000 euros en premios

Las personas inscritas competirán en las categorías adulto, joven (de 12 a 18 años) e infantil (hasta 11 años), tanto en modalidad individual o pareja como en comparsa a pie o carroza con vehículo. Además, los colegios e institutos del municipio contarán con una categoría específica.

El jurado, formado por representantes de asociaciones y entidades locales, valorará la originalidad, la creatividad, el reciclaje, la animación y la calidad en la elaboración y confección de los disfraces. La dotación total asciende a 12.000 euros.

Una rúa más inclusiva

Un año más, el Espai Jove de Sant Antoni participará en el desfile junto a usuarios del Aula de Terapia municipal y residentes de la residencia de mayores de Sa Serra, reforzando el carácter inclusivo de la celebración.

Además, taxistas solidarios del municipio colaborarán ofreciendo traslados gratuitos a las personas mayores de la residencia para que también puedan disfrutar de la rúa y sumarse a la fiesta.