La Joven Orquesta de Ibiza debuta en Santo Domingo con Beethoven y estrenos pitiusos

Más de 40 jóvenes músicos de Ibiza y Formentera se unirán por primera vez para dar vida a la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa (JOSP), un proyecto que nace para ofrecer a los estudiantes de música de las Pitiusas un espacio estable donde interpretar repertorio sinfónico. El concierto inaugural se celebrará el sábado 21 de febrero, a las 19 horas, en la Iglesia de Santo Domingo (Dalt Vila), con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El programa del debut incluye la 'Primera Sinfonía' de Ludwig van Beethoven y el lied para soprano y orquesta 'Liebst du um Schönheit', de Gustav Mahler.

Además, la orquesta apuesta por dar visibilidad al talento creativo local con el estreno de tres obras del compositor y director Pablo García-Ortiz, dos de ellas para soprano solista y orquesta basadas en poemas de autores ibicencos: 'Temps de vida', de Mar Ribas Colomar, y 'Te ando buscando', de Xesús Ballesteros Mir.

Pablo García-Ortiz, dirigiendo un ensayo de la JOSP / JOSP

El concierto estará dirigido por el propio García-Ortiz, director titular e impulsor de la formación, y contará con la participación especial de la soprano Yolanda Veny Villanueva.

La JOSP ha contado con el apoyo del Obispado de Ibiza, que ha cedido la iglesia tanto para ensayos como para la actuación, además de la colaboración del Conservatorio de Ibiza y Formentera 'Catalina Bufí' y la Asociación de Vecinos de Es Clot.