Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CarnavalFosas sépticasTurismoOrden alejamientoCoalición izquierdas
instagramlinkedin

La Escuela de Música de Sant Joan impulsa esta primavera un taller de coro, una masterclass de batería y charlas educativas

La programación, abierta a la ciudadanía, incluye actividades gratuitas y propuestas para todas las edades entre marzo y mayo

Una niña en la Escola de Música de Sant Joan

Una niña en la Escola de Música de Sant Joan / ASJ

Redacción Cultura

Ibiza

La Escuela Municipal de Música de Sant Joan de Labritja ha presentado su programación de primavera, una agenda abierta a la ciudadanía que combina formación musical, práctica colectiva y espacios de reflexión educativa. La propuesta incluye la segunda edición del Taller de Coro, una masterclass de batería y un ciclo de Charlas Educativas con acceso gratuito.

El II Taller de Coro se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 19 horas, y será una actividad gratuita pensada para fomentar el canto y el disfrute de la música en grupo. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del teléfono y el correo electrónico del centro.

Al día siguiente, el sábado 28 de marzo, de 10 a 13 horas, la Escuela acogerá la Masterclass de Batería con Noel Sáez Tur, dirigida a todas las edades y planteada como una sesión intensiva y práctica para profundizar en recursos técnicos y musicales del instrumento.

Paralelamente, el centro será escenario del ciclo Charlas Educativas, todas a las 19.00 horas, con entrada gratuita y moderadas por Juan F. Ballesteros, director de la Escuela. El calendario incluye ‘El valor de educar’, con Elvira Ramon y Vicky Alemany (viernes 13 de marzo); ‘¿Y si lo sacamos de la burbuja?’, con Lucía Herranz (viernes 17 de abril); ‘Un viaje en el tiempo por la música de Ibiza’, con Pere Prieto (viernes 15 de mayo); y la presentación del libro ‘Organiza-T’, a cargo de Juan F. Ballesteros (viernes 29 de mayo).

Con esta programación, la Escuela Municipal de Música de Sant Joan de Labritja refuerza su papel como equipamiento cultural y educativo de proximidad, acercando la música y el debate pedagógico a públicos diversos.

Datos prácticos

Noticias relacionadas y más

  • II Taller de Coro: viernes 27 de marzo, 19 horas. Actividad gratuita.
  • Masterclass de Batería (Noel Sáez Tur): sábado 28 de marzo, de 10 a 13 horas. Para todas las edades.
  • Charlas Educativas: viernes 13 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 29 de mayo, 19 horas. Acceso gratuito.
  • Lugar: Escuela de Música de Sant Joan de Labritja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents