La Escuela de Música de Sant Joan impulsa esta primavera un taller de coro, una masterclass de batería y charlas educativas

La Escuela Municipal de Música de Sant Joan de Labritja ha presentado su programación de primavera, una agenda abierta a la ciudadanía que combina formación musical, práctica colectiva y espacios de reflexión educativa. La propuesta incluye la segunda edición del Taller de Coro, una masterclass de batería y un ciclo de Charlas Educativas con acceso gratuito.

El II Taller de Coro se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 19 horas, y será una actividad gratuita pensada para fomentar el canto y el disfrute de la música en grupo. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del teléfono y el correo electrónico del centro.

Al día siguiente, el sábado 28 de marzo, de 10 a 13 horas, la Escuela acogerá la Masterclass de Batería con Noel Sáez Tur, dirigida a todas las edades y planteada como una sesión intensiva y práctica para profundizar en recursos técnicos y musicales del instrumento.

Paralelamente, el centro será escenario del ciclo Charlas Educativas, todas a las 19.00 horas, con entrada gratuita y moderadas por Juan F. Ballesteros, director de la Escuela. El calendario incluye ‘El valor de educar’, con Elvira Ramon y Vicky Alemany (viernes 13 de marzo); ‘¿Y si lo sacamos de la burbuja?’, con Lucía Herranz (viernes 17 de abril); ‘Un viaje en el tiempo por la música de Ibiza’, con Pere Prieto (viernes 15 de mayo); y la presentación del libro ‘Organiza-T’, a cargo de Juan F. Ballesteros (viernes 29 de mayo).

Con esta programación, la Escuela Municipal de Música de Sant Joan de Labritja refuerza su papel como equipamiento cultural y educativo de proximidad, acercando la música y el debate pedagógico a públicos diversos.

Datos prácticos