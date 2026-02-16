El dúo de Ibiza Felt Oxytocine presenta su primer disco 'Entre ellas' en el Teatro Pereyra

El dúo ibicenco Felt Oxytocin inaugurará el nuevo ciclo de conciertos de Eivissa Escènica en el Teatro Pereyra con la presentación de su primer trabajo discográfico, 'Entre Ellas', el 22 de febrero, a las 19 horas. La cita propone un formato cercano para descubrir una de las propuestas emergentes más personales de la escena local, basada en la atmósfera, la emoción y la escucha consciente.

Formado por Samuel Pérez (piano) y Carlos Vesperinas (violonchelo), Felt Oxytocin es un proyecto con sello propio y alma isleña que nació entre Ibiza y las Lagunas de Ruidera. Allí, en plena naturaleza, los músicos grabaron integrando sonidos orgánicos como el agua, el viento, los pasos o el fuego, que se entrelazan con piano, chelo, sintetizadores y guitarras.

Crossover neoclásico

El resultado es una propuesta de crossover neoclásico, íntima y envolvente, que combina sensibilidad clásica y exploración contemporánea. "Con 'Entre Ellas', el dúo invita al público a un viaje sonoro donde lo humano y lo natural dialogan en una experiencia que no solo se escucha, sino que también se siente", señalan desde Eivissa Escènica en una nota.

Las entradas ya están a la venta a través de los canales habituales del Teatro Pereyra. El ciclo de Eivissa Escènica continuará el 22 de marzo, a las 19 horas, con Faith Converters, un concierto que recorre grandes obras clásicas, piezas contemporáneas y boleros, y se cerrará el 19 de abril, a las 12.30 horas, con 'Los Bridgerton en concierto', un espectáculo inspirado en la popular serie que fusiona música clásica y pop con estética de época.