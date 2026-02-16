El disco del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza gana la 'Medalla de plata' en los Global Music Awards

El disco de Alexandre Lutz, ganador del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza, ha sido distinguido con la 'Medalla de plata' en los Global Music Awards 2025, un reconocimiento otorgado por esta asociación estadounidense con sede en California. El galardón llega por partida doble, al ser premiado en las categorías 'artista emergente' e 'instrumental'.

El álbum, presentado bajo el título 'Belleza sobre belleza', reúne un repertorio romántico con piezas como 'Soneto 104 de Petrarca', de Franz Liszt; 'Sonata para piano nº 15 en do mayor, D. 840 Reliquie', de Franz Schubert; y las canciones 'Frühlingsglaube (Fe de primavera)', 'Der Müller und der Bach (El molinero y el arroyo)' y 'Der Doppelgänger (El espectro)', de Schubert, transcritas al piano por Liszt, además de la 'Polonaise mélancolique en do menor', también de Liszt.

Nominación anterior

La grabación forma parte de la colección discográfica vinculada al Concurso Internacional de Piano de Ibiza, que desde 2021 permite al ganador del primer premio grabar un disco con Solfa Records.

El primer lanzamiento de esta serie, firmado por Hehuan Yu, fue nominado por la Academia de la Música de España a 'Mejor Álbum de Música Clásica del Año 2025'. El disco de Lutz está disponible en plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music, además de en la web del sello.