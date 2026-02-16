El disco del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza gana la 'Medalla de plata' en los Global Music Awards
El álbum 'Belleza sobre belleza', de Alexandre Lutz, recibe el doble reconocimiento en las categorías 'artista emergente' e 'instrumental'
El disco de Alexandre Lutz, ganador del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza, ha sido distinguido con la 'Medalla de plata' en los Global Music Awards 2025, un reconocimiento otorgado por esta asociación estadounidense con sede en California. El galardón llega por partida doble, al ser premiado en las categorías 'artista emergente' e 'instrumental'.
El álbum, presentado bajo el título 'Belleza sobre belleza', reúne un repertorio romántico con piezas como 'Soneto 104 de Petrarca', de Franz Liszt; 'Sonata para piano nº 15 en do mayor, D. 840 Reliquie', de Franz Schubert; y las canciones 'Frühlingsglaube (Fe de primavera)', 'Der Müller und der Bach (El molinero y el arroyo)' y 'Der Doppelgänger (El espectro)', de Schubert, transcritas al piano por Liszt, además de la 'Polonaise mélancolique en do menor', también de Liszt.
Nominación anterior
La grabación forma parte de la colección discográfica vinculada al Concurso Internacional de Piano de Ibiza, que desde 2021 permite al ganador del primer premio grabar un disco con Solfa Records.
El primer lanzamiento de esta serie, firmado por Hehuan Yu, fue nominado por la Academia de la Música de España a 'Mejor Álbum de Música Clásica del Año 2025'. El disco de Lutz está disponible en plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music, además de en la web del sello.
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza
- En estado crítico una mujer tras ser agredida por su expareja en Sant Antoni
- Estos son los ganadores de la rúa de Carnaval de Ibiza
- Trasladan a Mallorca al motorista herido de gravedad tras un accidente con dos coches en la carretera del aeropuerto de Ibiza
- La rúa de Carnaval de Ibiza: sabor brasileño, crítica social y fantasía
- Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'