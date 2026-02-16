Antonia San Juan y María Adánez serán las estrellas de Ibicine 2026

La novena edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, ya tiene dos grandes nombres al frente: Antonia San Juan y María Adánez. El certamen se ha presentado hoy en Madrid en un acto celebrado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, donde la fundadora y directora del festival, Helher Escribano, junto al padrino vitalicio de Ibicine, Jon Plazaola, han anunciado que Antonia San Juan recibirá el Premio Astarté de Honor Nacional 2026. En el mismo encuentro se confirmó que María Adánez será la madrina de esta edición y recogerá el Premio Astarté Trayectoria 2026, mientras que el cineasta Toni Bestard será distinguido con el Premio Astarté de Honor Talento Balear 2026.

Helher Escribano, directora de Ibicine, en la lectura de las nominaciones / Cintia Sarria

La presentación congregó a numerosos profesionales del cine y la cultura y contó con la asistencia de rostros conocidos como Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, Jon Plazaola, Nico Romero, Paula Prendes, Eva Llorach, Olivia Baglivi, Cecilia Gessa o la deportista paralímpica Desirée Vila, entre otros, que participaron en una alfombra azul en guiño a la temática de este año. Escribano desveló que Ibicine 2026 estará dedicado al espacio, una edición que, en palabras de la directora, mira “hacia aquello que aún no comprendemos”, uniendo el impulso explorador del cine y la ciencia.

En el apartado formativo, el festival anunció que los actores Juan López-Tagle y Nadia de Santiago liderarán el Campus de Cine de Ibiza, que se celebrará en la isla del 8 al 11 de abril. Como novedad, Ibicine lanzará además su primer Ibicine ScriptLAB, un laboratorio-residencia de guion que seleccionará cinco proyectos de largometraje para un proceso intensivo de mentorías y un pitch final ante profesionales. El programa nace en colaboración con FRAPA y contará también con un premio especial de la distribuidora Lur Atlantik Films, orientado a acompañar durante un año el desarrollo de un proyecto desde la perspectiva de la distribución.

Gala el 11 de abril en Can Ventosa

En cuanto a la competición, se avanzó que 16 cortometrajes y 6 largometrajes están nominados a todas las categorías de los Premios Astarté, y que seis cortometrajes competirán por el Premio del Público. La gala de entrega de los galardones se celebrará el 11 de abril en Can Ventosa, donde se entregarán 23 premios por categorías, además de los reconocimientos de honor y los premios de industria. El festival recordó también que sus principales premios de cortometraje califican para los Goya, Forqué y Fugaz.

Representantes de las instituciones ibicencas en la presentación / Cintia Sarria

Ibicine afronta esta edición con el respaldo de instituciones y entidades de la isla, con Can Ventosa como sede de la Sección Oficial de Cortometrajes y los municipios de Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany como sedes de la Sección Oficial de Largometrajes, además del apoyo de patrocinadores y colaboradores privados. Con una apuesta que combina talento, industria y formación, Ibicine 2026 pone rumbo a abril con una edición “de altura” y mirada cosmológica.