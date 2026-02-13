Rosalinda Galán y Miranda! y bailamamá consagran el Benidorm Fest como un certamen que no necesita Eurovisión

El Benidorm Fest 2026 ha conseguido consagrarse como el festival de la música en España con la segunda semifinal del certamen. Este era el reto de RTVE ante su primera edición sin el objetivo de Eurovisión, ya que la cadena pública decidió retirarse del certamen europeo tras confirmarse la presencia de Israel. Después de un salto cualitativo en la primera semifinal, que elevó a Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y LucyCalys y Mikel Herzog Jr. a la final del próximo sábado, la gala de este jueves ha aumentado su nivel todavía más y ha clasificado a Miranda y bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha. El jurado ha clasificado para la final a The Quinquis, Asha, Miranda y bailamamá, Mayo, Dani J y Rosalinda Galán, mientras que el público ha votado a Miranda y bailamamá, Mayo, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J.

La artista Rosalinda Galán ha sobresalido en la gala por encima del resto con su copla contemporaneizada ‘Mataora’, un espectáculo conceptual sofisticado a cargo de Sergio Jaén, al frente de todas las escenografías de la gala excepto la de Mayo. "¡Os amo mariquitas!", ha exclamado al terminar la actuación, ganándose al público eurofan. "Lucho por brindar un nuevo camino a la copla con lenguajes y ritmos actuales, pero haciendo siempre un guiño a su origen y su esencia", ha explicado en su vídeo de prensentación.

Clasificados para la final

Asha ha sido la encargada de abrir la gala con ‘Turista’, una pieza pop con aires mediterráneos, en la que la artista ha sorprendido con un decorado colorido que escenificaba un viaje en tren. "Lo que quiero transmitir son estos valores de diversidad, de pertenencia y de amor", ha expresado la cantante en su presentación.

Dani J ha sido una de las sorpresas de la gala con ‘Bailándote’, un número dinámico de bachata, lleno de baile y una realización casi perfecta -a excepción de la falta de iluminación-, mientras que Mayo ha sido el único aspirante que ha contado con Fran Granada como director artístico y no con Sergio Jaén, que estaba a cargo del resto de actuaciones. Al puro estilo Troye Sivan, el artista ha ofrecido un 'show' de 'Tócame' muy 'twink' acompañado de cuatro bailarines.

Si de diversión se trata, los espectáculos de The Quinquis, con 'Tú no me quieres', y de Miranda! y bailamamá, con 'Despierto amándote', han estado a la altura. Las dos propuestas se han salido del corsé de seriedad que hasta esta edición imperaba para buscar la propuesta que viajaría a Eurovisión. Los primeros, con un espectáculo canalla y gamberro en el que han acabado subidos a una moto por los aires, y los segundos, los encargados de cerrar la segunda semifinal con la canción más reproducida en plataformas de esta edición, con una interpretación surrealista de tres personas que acuden a una tienda de colchones en oferta.

Un trío lleno de complicidad

El trío de presentadores, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, uno de los más acertados en las cinco ediciones del festival, ha dejado momentos de complicidad y humor. Al terminar la canción de Funambulista, siempre muy afinada y con humor, un zasca de Hernand: "Sobran gilipollas, por eso hay que ir a votar". Además, tras dos galas, Jesús Vázquez ha hecho una promesa: cantará en la final del próximo sábado.

Atyat, Ku Minerva y Funambulista han quedado fuera de la final. La diva Atyat, inspirada por Shakira, ha ofrecido una interpretación pensada para triunfar en Eurovisión, con un 'show' de baile, con 'dance break' incluido, vestuario y fuego. Después de ser una de las divas de la música de baile de los años 90 con ‘Llorando por ti’, Ku Minerva ha regresado con ‘No volveré a llorar’, "el reconocimiento a tres décadas de carrera", como ha comentado ella misma. Finalmente, Funambulista, ha aterrizado al festival con ‘Sobran gilipo**as’, interpretada como si fuera un concierto suyo en directo. "Mi canción del Benidorm Fest es un acto de rebeldía contra la adicción a las redes sociales", ha explicado él mismo.