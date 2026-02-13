IMS Dalt Vila 2026 desvela su cartel: nuevos talentos y grandes nombres para abrir la temporada electrónica en Ibiza

International Music Summit Ibiza, la plataforma de liderazgo intelectual que conecta cultura, educación, industria y bienestar en la música electrónica, ha anunciado el cartel de IMS Dalt Vila 2026, su celebración anual en el corazón del casco antiguo de Ibiza. El evento, presentado por AlphaTheta en colaboración con Appetite, tendrá lugar el viernes 24 de abril, de 17 horas a 0 horas, y está considerado como uno de los grandes puntos de arranque simbólico de la temporada de verano en la isla.

La cita volverá a celebrarse en el escenario único de Dalt Vila, fortaleza de más de 2.500 años declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con vistas a la Catedral y al Mediterráneo. IMS Dalt Vila pondrá el broche a la 17ª edición de IMS Ibiza, la cumbre de tres días que se desarrollará del 22 al 24 de abril en los hoteles Mondrian y Hyde Ibiza.

El cartel de 2026 mezcla promesas emergentes con figuras consolidadas de la cultura de club. Entre los nombres más destacados figura Faithless Sound System, que aportará una presencia electrónica con el peso de uno de los legados más influyentes de la música dance británica. También se suma la irlandesa Jazzy, una de las sensaciones en ascenso del circuito, con un sonido house de influencias afro que ha ganado protagonismo en los últimos meses.

La programación incluye además a Ahmed Spins, DJ y productor marroquí en plena proyección dentro del afro y deep house; el francés Ankhoï, con un enfoque de groove y tensión propio del house contemporáneo; y Delilah, que debutará en Dalt Vila con una propuesta de house enérgica. Completan el bloque de nuevas y reconocidas selectoras Eliza Rose, figura de la escena underground británica, y Olive F, asociada a una nueva generación de DJs con fuerte vínculo con el vinilo.

La colaboración con Appetite se reflejará en la presencia de Elliot Schooling y Liam Palmer, impulsores de esta plataforma nacida en Bristol, mientras que Indo Warehouse llevará a Dalt Vila su fusión de tradiciones rítmicas del sur de Asia con lenguaje club. También se suman Locky, L.P. Rhythm y Mayssa, entre otros nombres del cartel.

El regreso de Pet Tong a los platos

Como cierre, regresará a los platos Pete Tong, cofundador de IMS Ibiza y una de las voces y DJs más influyentes de la música electrónica, conocido por su papel como prescriptor de nuevos talentos.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en Eventix, con descuentos para asistentes acreditados de IMS Ibiza. La organización ha avanzado además que próximamente se anunciarán más eventos y emparejamientos exclusivos entre artistas.