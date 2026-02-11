Rarezas reales, maravillas insólitas y textiles cortesanos: los grandes tesoros de la Galería de las Colecciones Reales para 2026

El objetivo es consolidar la Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Y, para ello, como llevan haciendo desde que abrió sus puertas en 2023, han puesto el foco en la programación. Quieren que sea dinámica y variada. Lo suficientemente seductora para que los 741.589 visitantes que recibieron en 2025 sigan aumentando. En esta ocasión, han rizado el rizo para que así. "Queremos que todo el mundo encuentre novedades. Y, por supuesto, dar a conocer las piezas más desconocidas. Eso nos permite investigarlas y restaurarlas", ha señalado Víctor Cageao, su director, durante la presentación de la nueva temporada. En 2026 acogerán nueve exposiciones y tres obras invitadas. El objetivo es ambicioso.

El año tendrá dos platos fuertes. Por un lado, Tejiendo la vida cortesana (junio de 2026): centrada en el universo textil de la Corte, presentará tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que configuraron la vida cotidiana de la realeza. Y, por otro, Insólitas maravillas (diciembre de 2026): a través de objetos excepcionales, propone una reflexión sobre lo singular y lo exótico dentro de las dinastías reinantes en España. "Son proyectos que muestran la diversidad de las Colecciones Reales. Ayudan a entender cómo se conformó el ambiente de la monarquía", ha explicado Cageao.

Almohadón de entre 1560 y 1600 que formará parte de 'Tejiendo la vida cortesana'. / ARCHIVO

Asimismo, han organizado dos exposiciones monográficas que ofrecen nuevas lecturas sobre la historia material de la institución. La primera es Brambila, pintor de los Reales Sitios (mayo de 2026): está protagonizada por uno de los grandes creadores de imágenes en la España del siglo XIX. A lo largo de su carrera, se convirtió en un maestro de la representación topográfica y en un cronista visual de ciudades, paisajes y palacios. La segunda es Miniaturas reales (diciembre de 2026): se trata de obras que, realizadas con precisión y sutileza, revelan la evolución de una técnica que ha pasado desapercibida durante décadas. Reunirá 150 objetos de interés histórico e iconográfico.

Una de las obras de Fernando Brambila que expondrá la Galería de las Colecciones Reales. / ARCHIVO

Por tercer año, celebrarán Cuadernos del campo junto a PHotoEspaña. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de fotógrafos consagrados cuya sensibilidad esté relacionada con la naturaleza. Tras Javier Vallhonrat y Bleda y Rosa, le toca el turno a Isabel Muñoz: se encargará de inmortalizar los bosques circundantes de El Escorial. Además, entre las exposiciones especiales se organizará Alteraciones III (junio de 2026). Reunirá las intervenciones de cuatro profesionales contemporáneos cuya trayectoria dialoga de manera directa con la historia y la identidad de las colecciones reales: esta vez, Bleda y Rosa, José Manuel Ballester, Teo Barba y Andrés Pachón.

Tres obras invitadas

"Seguiremos también con las colecciones reveladas, aquellas que se montan en torno a la exposición permanente para desarrollar un tema específico", ha desvelado Cageao. El objetivo es ofertar otras miradas sobre ciertas obras para enriquecer su lectura. Es el caso de La precisión del tiempo (marzo de 2026), dedicada a los relojes del siglo XIX. Entre las piezas expuestas destaca la colección del periodo de Fernando VII, cuando surgió la necesidad de amueblar los palacios tras la pérdida de patrimonio ocasionada por la invasión napoleónica. El arte de guardar (octubre de 2026), por su parte, se adentra en los estuches, arquetas, cajas y cofres que jugaron un papel esencial en la preservación de los objetos que hoy integran la colección de Patrimonio Nacional.

Noticias relacionadas

'La piedad', de Gaspar Becerra. / ARCHIVO

El proyecto Patrimonio adquiere. Patrimonio restaura (marzo de 2026) mostrará tres obras recientemente incorporadas: un retrato de Fernando VII por Vicente López; un Coxcie de relevancia histórica y un conjunto de esculturas barrocas procedentes del Monasterio de las Descalzas Reales. "Seguiremos haciendo cambios y rotaciones en la colección permanente", ha avisado el director. También habrá tres obras invitadas (marzo de 2026): La piedad, de Gaspar Becerra; El emperador de Carlos V, de Pedro Pablo Rubens; y Felipe IV en castaño, de Diego Velázquez.