Comunicado de la familia
Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
El protagonista de ‘Dawson’s Creek’ falleció “en paz”, según confirmó su entorno en redes sociales
Jose Real
El actor estadounidense James Van Der Beek ha fallecido a los 48 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, su entorno explica que “murió en paz” y que afrontó sus últimos días “con valentía, fe y serenidad”. Asimismo, solicita privacidad para atravesar el duelo en el ámbito familiar.
“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el sentido sagrado del tiempo. Eso llegará”, señala el texto, que define al intérprete como “esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, poniendo el foco en su dimensión personal más allá de la pública.
El actor había revelado a finales de 2024 que padecía cáncer colorrectal, una enfermedad que condicionó su actividad profesional en los últimos meses. De hecho, estaba previsto que participara en un reencuentro del reparto de Dawson's Creek, pero finalmente tuvo que cancelar su presencia por motivos de salud.
Un icono televisivo de los noventa
Van Der Beek alcanzó la fama internacional al interpretar a Dawson Leery en ‘Dawson’s Creek’, emitida entre 1998 y 2003 y convertida en una de las ficciones juveniles más influyentes de su época. A partir de ese éxito, consolidó su trayectoria con papeles en producciones como Varsity Blues, la comedia Scary Movie y, años más tarde, la serie Pose.
Con su fallecimiento desaparece uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de finales del siglo XX, asociado de forma permanente a una generación que creció con las series juveniles de aquella década.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Herida grave tras salirse de la carretera y estamparse contra un poste de hormigón en Ibiza
- Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: 'No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti
- Denuncian la agresión a un joven en la estación de autobuses de Sant Antoni
- El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece
- Reaparece en la playa de ses Figueretes el tiburón visto en el puerto de Ibiza
- Estas son las viviendas de obra nueva más baratas de Ibiza con aparcamiento y trastero incluidos
- Inquietud por las obras del tanque de tormentas de Platja d’en Bossa