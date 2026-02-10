Ibizacinefest cierra el cartel de su 10ª edición con una programación de aniversario y acento ibicenco

Ibizacinefest ha presentado la programación completa de su 10ª edición, que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y volverá a convertir Ibiza en un punto de encuentro para el cine contemporáneo, con una agenda que combina títulos nacionales e internacionales y refuerza, un año más, su apuesta por el cortometraje.

El Festival Internacional de Cinema Independent d’Eivissa desplegará su actividad en diez sedes repartidas por los cinco municipios, con el patrocinio institucional del Consell Insular y el apoyo de los ayuntamientos de Sant Josep, Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan, además de Ibiza Film Commission, el Govern de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Baleàrics, junto a patrocinadores como Be Blue, THB Hotels, Gráficas Pitiusas y Fundación Abel Matutes. Con motivo del décimo aniversario, el director del festival, Xavi Herrero, ha subrayado la conexión de esta edición con el tejido cultural y creativo local: “Celebramos 10 años con la presencia ibicenca más importante de todas las ediciones a nivel de programación, jurado y equipo”.

El festival repite como certamen calificador para los Premios Goya 2026, los Premios Forqué y los Premios Fugaz, y renueva su colaboración con la European Film Academy a través del programa Short Films on Tour.

La gala inaugural estará marcada por la proyección de ‘La isla de los faisanes’, en una sesión que coincidirá con el estreno balear del filme y contará con la presencia de su director, Asier Urbieta, que compartirá con el público el proceso creativo de su primer largometraje. La apertura del evento incluirá una intervención performativa de la compañía Theatre of the Ancients, con cátering y un obsequio para las primeras sesenta personas asistentes.

El sábado 21 se anuncian dos de los grandes momentos del arranque: la proyección de ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, reconocida en los Premios Feroz con el Premio Arrebato de ficción y con cinco nominaciones a los Premios Goya (mejor guion adaptado, actor revelación, dirección de fotografía, producción y montaje), y la masterclass ‘Fotografia: Cremar de desig’, con Joan Fontcuberta, que abordará el valor de la imagen y el deseo como motor de la mirada en fotografía y cine.

El apartado formativo se completa con otras dos masterclass: ‘Mi proceso creativo en el cine’, a cargo de Enrique Buleo, y una sesión con la artista y cineasta Gala Hernández que incluirá la proyección de su cortometraje ‘+10k’. El cierre del festival estará presidido por Borja Soler, que presentará la miniserie ‘La ruta. Vol.2: Ibiza’, una segunda parte que sitúa la acción en la Ibiza de los años noventa, en pleno tránsito hacia la capital del ocio mundial.

Secciones oficiales

Entre las secciones oficiales, Panorama reúne títulos como ‘Madrid, Ext.’, de Juan Cavestany, que asistirá a la proyección; ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, nominada a mejor película de animación en los Premios Goya 2026; ‘En un lugar de la mente’, de Pep Bonet; ‘Bodegón con fantasmas’, de Enrique Buleo, que también estará presente; ‘Nancy’, de Luciano Zito, con la asistencia de su agente de ventas Agustín Burghi, y ‘Kick off’, presentada por sus directores Roser Corella y Stefano Obino.

La sección Corto nacional reúne 36 cortometrajes calificadores para Goya, Forqué y Fugaz y destaca por una notable presencia balear, con títulos como ‘Aitä’, de Ibon Landa; ‘Per bruixa i metzinera’, de Marc Camardons; ‘On no hi ha llum’, de Júlia Garcia, y ‘Campolivar’, de Alicia Moncholí, entre otros. En Corto internacional se anuncian estrenos exclusivos en España con una ruta cinematográfica que viaja por países como Albania, Irán, China, Ecuador, Canadá, Lituania, México, Países Bajos o Alemania.

La programación incorpora también la sección Fem-cine con propuestas como ‘Abril, hoy no es invierno’, de Mabel Lozano; ‘La desesperació de la pell’, de Mireia Vilapuig; ‘Cara de bicicleta’, de Itziar Zorita y Amaia Nerekan, y ‘Le prime volte’, de Giulia Consentino y Perla Sardella. Entre las secciones paralelas, Focus balear suma títulos como ‘Eixam’, de Eugenia Sampedro; ‘Boca a boca’, de Àngels Martínez; ‘En el nom de les flors’, de Josep Alorda; ‘Les imatges arriben a temps’, de Jaume Carrió, y ‘Angoixa’, de Daniel Ibáñez y Andreu Fullana.

Como novedades, Be blue think green, patrocinada por Be Blue - Trasmapi Care Project, agrupa películas de cualquier género y formato orientadas a la conciencia medioambiental e incluye sesiones educativas para alumnado de institutos de Ibiza y Formentera. También se estrena el formato Punt de vista, en una jornada en la que Street Photography Barcelona Contest programa y presenta la proyección de 25 fotografías seleccionadas junto al documental ‘Madrid, Ext.’.

Por último, el festival mantiene su vocación de acercar el cine a todos los públicos con CineKids, que reunirá más de una decena de títulos, entre los que figuran ‘Marinero en tierra’, de Sara Ayala; ‘Historia de un chico triste’, de Carlos Blázquez, y ‘Ma-ma’, de Isabel María Monge.