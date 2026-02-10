El festival Ibicine baja el telón de su sección oficial de cortometrajes con la sesión ‘La realidad del presente’

Ibicine se despide esta semana de su sección oficial de cortometrajes con una sesión de mirada frontal al mundo contemporáneo. El miércoles 11 de febrero, el Centro Cultural Can Ventosa acoge ‘La realidad del presente’, la última parada de este recorrido por el formato corto antes de la final del público, prevista para el 9 de abril en el Cine Regio, donde se verán los cortometrajes finalistas de cada sesión: ‘Sexo a los 70’, ‘Insalvable’, ‘Periquitos’, ‘Una vocal’, ‘Pálpito’ y el título que resulte vencedor en la cita de este miércoles.

La sesión de clausura se plantea como un mosaico de política, derechos humanos, memoria, discapacidad, migración, desigualdad, violencia estructural y resistencia, con obras procedentes de España, Francia y Argentina y lenguajes muy distintos. El programa incluye el retrato urbano y deportivo de ‘Polígono X’, de Néstor López; la sátira política ‘Le dérapage’, de Aurélien Laplace; la animación stop-motion ‘Carmela’, de Vicente Mallols; el documental íntimo ‘Pedro Tomás explica el mundo’, de Kornelijus Stučkus, y el drama social ‘Le jeune Sofiane’, de Fabien Ara.

Como cierre especial, fuera de concurso, se proyectará el cortometraje argentino ‘El gaucho’, fruto del acuerdo de intercambio entre Ibicine y el Festival Internacional de Cine de la Cuenca del Salado, en una apuesta por un cine que cruza fronteras y no aparta la mirada.

La cita del 11 de febrero será a las 19 horas, con acceso a la sala desde las 18.15 horas y presentación a las 18.45 horas. Las entradas están a la venta en ibicine.com o en taquilla a partir de las 18.15 horas.

Sección oficial de largometrajes

Tras cerrar el capítulo del corto, Ibicine pondrá el foco en el largo: el miércoles 18 de febrero arranca la sección oficial de largometrajes en el Teatro España de Santa Eulària con ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’, documental de Sara Sálamo ganador del Premio Panenka a mejor documental del año 2025, y que contará con la presencia de la directora para compartir el proceso de creación.

Además, el 16 de febrero, en la Academia de Cine de Madrid, se darán a conocer los nominados y nominadas a los Premios Astarté 2026 de cortometraje y largometraje, en un acto con Eva Llorach y Carlos Santos (nominados al Goya 2026 por ‘Ángulo muerto’) y con novedades a cargo de Helher Escribano, acompañada por los padrinos de la edición.

En paralelo, el festival impulsa una nueva edición del Campus de Cine de Ibiza, tutorizado por Juan López-Tagle y con Nadia de Santiago como invitada especial. Las inscripciones pueden solicitarse en dichoyhechoproducciones@gmail.com.