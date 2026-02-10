Bis@biS lleva ‘Pinzellades eivissenques’ a Can Ventosa con una mirada clásica sobre la música popular de Ibiza

La música tradicional de Ibiza sonará este viernes 13 de febrero con un traje distinto: el de la cámara y el clasicismo. El dúo Bis@biS, formado por la violinista Laura Boned Marí y el pianista Miguel San Miguel Fuster, ofrecerá en Can Ventosa el concierto ‘Pinzellades eivissenques’, una propuesta organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza y vinculada al Patronato de Música.

El programa propone un recorrido por piezas del acervo popular ibicenco reinterpretadas para violín y piano desde un prisma poco habitual: el de la música clásica. Bis@biS parte de la idea de que muchas melodías tradicionales se han revisitado desde estéticas folk o pop, pero rara vez desde una lectura camerística, sensible y respetuosa con el legado. En este concierto, junto a temas más conocidos, el público podrá reencontrarse también con ‘sonades de flaüta i de xeremia’, quizá menos presentes en el oído general, pero cargadas de ese pulso fresco, alegre y enérgico de la música tradicional.

Con ‘Pinzellades eivissenques’, el dúo plantea un homenaje a una herencia musical que consideran “rica y hermosa”, con la voluntad de contribuir a su reconocimiento a través del diálogo entre dos instrumentos que buscan emoción y cercanía. El proyecto Bis@biS nació en 2012 con el objetivo de interpretar un repertorio comunicativo y, a la vez, crear un juego real entre violín y piano. En sus conciertos conviven obras populares de Ibiza con páginas del repertorio clásico y otras más ligeras —tangos, boleros, ópera o bandas sonoras—, ya sean originales para esta formación o adaptadas mediante arreglos propios.

En cuanto a sus trayectorias, Laura Boned Marí combina la interpretación y la docencia, con formación superior y posgrado en violín y composición y experiencia en agrupaciones de Bélgica y España, además de haber ejercido como concertino en formaciones locales como la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. Miguel San Miguel Fuster, por su parte, es pianista, director y docente, con formación en musicología y estudios superiores en el entorno del Liceo de Barcelona, y desarrolla desde hace décadas una intensa actividad en la vida musical de la isla, entre ella la dirección del Cor Ciutat d’Eivissa del Patronato Municipal de Música.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en www.eivissa.es.