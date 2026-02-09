Pedro M. Asensio presenta la publicación de sus 'Geometries urbanes' en el Colegio de Arquitectos de Ibiza

La demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), en Can Llaneres, acogerá este viernes 13 de febrero desde las 18 horas la presentación de 'Geometries urbanes', del artista Pedro María Asensio, un volumen que funciona como memoria artística y, al mismo tiempo, como cuaderno de viaje por la trilogía expositiva de Asensio en este espacio.

El encuentro comenzará con la apertura de puertas a las 18 horas y continuará a las 18.15 horas con una visita guiada del propio Asensio a la exposición actual, 'El final del camí'. A continuación, tendrá lugar la presentación de la publicación, con la participación de Asensio, la comisaria de arte Cristina Sánchez, el historiador del arte y comisario de exposiciones Luis Socias y el escritor y periodista Julio Herranz, en un diálogo que conecta arte contemporáneo, arquitectura y pensamiento crítico.

'Geometries urbanes' recoge la memoria de tres exposiciones presentadas en la demarcación del Coaib: 'Futurs perduts' (2005), 'Autarquia' (2019) y 'El final del camí' (2025). El libro traza un arco temporal de veinte años en los que la obra de Asensio transita desde una visión utópica y espiritual de la ciudad contemporánea —atravesada por el recuerdo de Nueva York y el impacto del 11-s— hasta una mirada más áspera sobre la degradación del constructo social, el individualismo y la tensión entre razón y emoción. En su tramo más reciente, esa evolución se convierte en una metáfora visual contundente sobre la transformación de Ibiza y la crisis residencial que golpea a su tejido social.

Leído como relato cultural, el volumen propone un mapa de correspondencias entre arte, arquitectura y paisaje: cada serie dialoga con el territorio, con su memoria y con sus fricciones, y plantea preguntas sobre quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué futuro queremos construir. En ese sentido, la publicación no solo documenta una trayectoria, sino que abre una conversación colectiva sobre identidad, ciudad y convivencia.

El artista

Pedro María Asensio (Cuenca, 1950) descubrió su vocación artística bajo la influencia del Museo de Arte Abstracto y, a finales de los años setenta, se estableció en Ibiza, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria, compaginada con la docencia hasta 2010. Su obra combina una tendencia racionalista y transcendente vinculada a la abstracción geométrica con otra más social centrada en el ser humano, y se expresa en pintura, instalaciones, escultura, libros de artista, grabado, arte digital y objet trouvé, además de colaboraciones en videoarte, diseño de tapices y escenografías teatrales. Ha sido miembro fundador de la Asociación de Artistas Visuales de las Illes Balears en Ibiza, integrante de IbizArtGrup y vocal del Patronato del MACE, además de realizar estancias en Berlín, Dinamarca, Nueva York, Roma y la India. Su obra se ha mostrado en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del territorio nacional y forma parte de colecciones públicas y privadas.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, con entrada gratuita.