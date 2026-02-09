Gira exprés entre Formentera e Ibiza del bluesman alemán Big Walter

El blues llega este fin de semana con la maleta llena y el reloj apretado. El guitarrista y cantante alemán Guido vom Flockenberg, conocido en los escenarios como Big Walter, protagoniza una gira extensa pero comprimida por Ibiza y Formentera, organizada por el batería David Barona, que reunirá a una banda de directo con Ángel Vera a la armónica, Christian Morana al bajo y el propio Barona en la batería.

El itinerario arranca el viernes en Formentera y se despliega, casi sin pausa, por varios puntos de la isla de Ibiza hasta rematar el domingo por la noche en el Teatro Pereyra. La primera cita será este viernes a las 22 horas en Sa Panxa (Formentera). El sábado, Big Walter continuará a las 13 horas en Can Jordi Blues Station y a las 17.30 horas en Ohm Street, en Santa Eulària. El domingo el maratón musical seguirá a las 13 horas en el Mercadillo de Sant Joan y a las 19 horas en Pizza Pazza, también en Santa Eulària, antes de la última parada: las ‘Black Nights’, la nueva propuesta de música negra de los domingos en el Teatro Pereyra Ibiza.

El puerto de origen de Big Walter es el blues, pero su brújula se mueve entre Chicago, el rock y el jazz. Guido vom Flockenberg combina las sonoridades del clásico blues urbano con una voz potente y una guitarra de pulso apasionado, una mezcla que, según destacan desde su entorno, se sostiene en “mucho corazón” y un estilo propio reconocible. Un periodista musical lo resumió con una frase rotunda: “Su voz tan versátil es lo que realmente hace especial a esta banda. Este tipo no solo canta y grita, es que tiene el blues en la sangre”.

Con su banda Back On The Road publicó en 2009 el álbum debut ‘My Kind of Blues’ y desde entonces ha actuado con regularidad en circuitos nacionales e internacionales, llevando a escena conciertos de alta energía donde se cruzan blues, rock y diversión. En 2013, el proyecto fue premiado en los Premios Alemanes de Rock & Pop, con reconocimientos a mejor álbum, mejor canción y mejor banda.

Conexión mediterránea

La conexión mediterránea también forma parte de su trayectoria: Guido ha sido músico invitado en numerosas giras con la banda mallorquina Big Yuyu y, además, ejerció como mánager de gira en Alemania durante más de 13 años. Fuera del foco del escenario, su nombre real, Guido Molzberger, aparece también ligado a la gestión cultural: en 2025 impulsó y organizó el primer Blues Festival de Siegen, con la intención de fortalecer la escena de su región.

En lo que respecta a su manera de entender el género, el propio Big Walter lo resume desde el escenario: “Creo que el blues de verdad no es una moda, sino una forma de vida. Cuando estoy en el escenario, no quiero solo tocar: quiero sentir junto con la gente”. Un espíritu que ahora se pone a prueba —y se celebra— en una gira exprés por las Pitiusas, con seis paradas en tres días y el blues como hilo conductor.