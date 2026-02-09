Eivissa Daurada celebra San Valentín con un concierto a la luz de las velas en Can Ventosa el sábado 14 de febrero

El Auditorio de Can Ventosa acogerá el sábado 14 de febrero, a las 20 horas, el Concierto Especial de San Valentín de Eivissa Daurada, una velada a la luz de las velas. Las entradas ya están a la venta en ticketib.com por 15 euros. La cita celebra en 2026 su tercera edición consecutiva. Además, el concierto tiene un valor simbólico particular: fue precisamente un San Valentín el que dio origen al proyecto 'Eivissa Daurada', una iniciativa que apuesta por la música en directo en espacios emblemáticos, en un formato íntimo, cuidado y cercano al público.

La propuesta musical, impulsada por la productora Eivissa Escènica, gira en torno al amor y la emoción, con un repertorio que recorre algunas de las melodías más románticas del cine y la música universal. El programa incluye piezas tan reconocibles como el 'Love Theme' de 'Cinema Paradiso', música de 'La La Land', 'Moon River' o 'Love Story', de Francis Lai, junto a composiciones de carácter más apasionado y flamenco como 'Tres notas para decir te quiero', de Vicente Amigo.

Sobre el escenario estarán tres músicos: Carlos Vesperinas (violonchelo), Samuel Pérez (piano) y Joan Carles Marí (percusión), que ofrecerán una interpretación envolvente y emotiva, pensada para celebrar una fecha señalada con una experiencia distinta y cercana.

El concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa, "reforzando el apoyo institucional a propuestas culturales que amplían y enriquecen la oferta musical de la ciudad", destacan los organizadores en una nota. Con el atractivo añadido de celebrarse en sábado, la velada se presenta como "un plan ideal tanto para parejas como para quienes quieran disfrutar de un San Valentín diferente, íntimo y cargado de emoción", añade la nota.