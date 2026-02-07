OFERTA FLASH
Carnaval de Badajoz
ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?
La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido
La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.
¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.
Primera preliminar:
Segunda preliminar:
Tercera preliminar:
Cuarta preliminar:
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Condenado a 13 años de cárcel por desatar un infierno contra su pareja en Ibiza
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- Retiran 300 kilos de basura de dos calas escondidas de Ibiza: el plan de sábado de 50 voluntarios
- Las lluvias retrasan la cosecha de la patata y reducen su producción un 80% en Ibiza